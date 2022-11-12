孝琳開全麥震翻信義區！扭細腰、秀長腿「滿足台灣北鼻」
南韓「碧昂絲」、前SISTAR成員孝琳今（12日）相隔3年半在台開唱，她也是台灣入境防疫政策放寬後，第一位登台辦演唱會的韓星，亦是台灣睽違2年9個月的首場韓星活動。孝琳晚間穿上銀色亮片露肚套裝、極短流蘇裙登場，開全麥帶來《去看海BAE》，High翻1000名購票BAE（粉絲名）。
孝琳相隔3年多久違在台開唱，使盡全力火辣獻聲，表演完《去看海BAE》、《OVER YOU》後，她用中文問候全場：「大家好我是孝琳！」同時回憶最後一次見到台灣歌迷，是在2019年6月，期間只能透過社群網站與大家溝通，今天實際見到各位後，「真的很激動、幸福又覺得神奇」。
她與各位好久不見，發現粉絲數量明顯變多，也變得更熱情，興奮的再撂中文說：「大家想我了嗎？我也很想你們！」並叮嚀全場1000人「要開心玩樂，不要後悔」。孝琳除了自己的歌曲，作為OST天后的她，也帶來夯劇插曲，包含《名不虛傳》的〈ALWAYS〉、《來自星星的你》的〈再見〉、《主君的太陽》的〈Crazy Of You〉等，表演掀起韓劇迷回憶。
※【NOWnews 今日新聞
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