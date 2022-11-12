陳其邁感性談「高雄選對人」　登凱道拉抬陳時中、林佳龍

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民進黨今日晚間於凱道舉行「為台灣鼓舞」造勢大會，陳其邁打頭陣登台發表演說，他表示，「好久不見，很想念大家，有整整2年的時間很少上來台北」，自己在故鄉跟高雄市民一起打拚，兩年拚四年，進步看得見，高雄的美麗、魅力，讓全台灣看見。
「選錯人，輕軌被停擺；選對人，輕軌復工又成圓」；「選錯人賽馬場；選對人迎來台積電晶圓廠」；「選錯人，大港不開唱；選對人，大港響徹雲霄，國際巨星都來唱」，陳其邁說，高雄的城市競爭力從自己上任前是六都最後一名，現在已經進步到六都第二名，明年高雄市一樣是一個充滿魅力的城市，「我要你們每個周末都到高雄，享受熱情的溫暖與魅力」。
陳其邁感性表示，2018年敗選時，自己曾經以為再也沒有機會為故鄉服務，但台灣人、高雄市民站在民主的最前線，成為民主的守護神，2年前「校正回歸」，讓自己有機會可以跟所有認真、骨力的高雄人一起，把打拚的故事共同寫進高雄這片土地。
陳其邁說，自己也很關心雙北、台灣其他縣市的選舉。陳時中是自己過去在行政院服務的好夥伴，未來4年台北面臨轉型關鍵，希望所有台北市民給鐵人部長最大鼓勵、最大支持，讓陳時中跟台北市一起打拚，創造未來新而好的台北。
陳其邁也談到，林佳龍是學運領袖，無論是論述能力、國際視野、過往的各項資歷，是準備最完整、歷練最豐富的新北市長候選人。
陳其邁說，高雄做出正確決定已經不一樣了，選對縣市首長，台灣會變得更不一樣，希望大家選會做事的人，支持民進黨，大家共同為台灣打拼。
陳其邁在致詞時，台下不斷喊出「邁邁我愛你」，陳其邁也回應「謝謝大家，我愛大家，我愛高雄」。