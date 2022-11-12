18歲公民權修憲在即！洪申翰：是社會需要年輕人

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「從台灣民主運動歷史來看，1990年，促成台灣民主轉型的野百合學運，又或是，2008年的野草莓運動，青年學生其實都在這些重大歷史時刻，比誰都早跳出來，扮演守護台灣民主的重要角色」，洪申翰補充，大家記憶更深刻的，會是2014年的太陽花學運，和後來的反課綱運動，除了有大學生投入，也看到更多高中生驚人的行動力。
不管是體育、科學研究，或是推進民主的行動，18 歲創造歷史的能力、捍衛國家的行動、展現才華的創意，真的不輸其他的年齡。
「我作為一個有一點點老的年輕人，我要說，年輕人，只要認真，都是很行的」，洪申翰強調，尤其在資訊的生產與傳播，都極為豐富的現代社會，如果有人懷疑這個年紀的年輕人，不夠有能力、不夠有經驗，這其實是倒果為因了，因為問題不在他們身上。18歲的年輕人當然是可以被信任的，但他們需要的，是共同參與民主的機會，才能一起去影響、一起去承擔，這個社會跟國家該長什麼樣子，有他們一起承擔，這個社會跟國家才會更壯大。
此外，洪申翰也指出，在這次18歲公民權的推動中，我其實很深刻的體會到，這並不只是年輕人在爭取他們應有的投票權利而已，而是我們的社會和政治，更需要年輕人的加入，讓年輕人注入活水，提供更有願景的想法，說出沒有包袱的主張。
「十八歲公民權這條路，我們已經走超過二十年了，現在已經是時候，也是很成熟的時機了。我們的民主改革，沒有理由再缺這一大角」，洪申翰強調，18歲對於社會有感知、有感受，也願意付諸行動，願意回饋，他們能發現社會的不公義，也有勇氣表達自己不同的觀點。
「他們在乎的，真的比我們想像的更多。但前提是，你願意靜下來聽他們說」，洪申翰表示，他們不會只想成為被決定的人，我看到他們更想成為有能力決定的人。而選舉權跟被選舉權，這就是國家給公民最基本的決定權。