六都大造勢！批民進黨民主奧步黨　朱立倫領軍六都拚勝選

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朱立倫致詞時說，這次國民黨提名了非常優秀的市長候選人，每一位都是實實在在做事的好人才，都中道、理性、穩健、務實，有能力又有學歷、經歷，是最好的人才。
朱立倫說，台灣的六都人口佔74％，是台灣最關鍵的力量，六都好、台灣就好，六都強、台灣就強，六都選對人，台灣才不會沈淪。
朱立倫也一一點名六都市長候選人，新北市有好好做事的侯友宜，是叫腳踏實地的好市長；台北市蔣萬安是國民黨年輕力量、最大的希望，他要翻轉過去老舊的台北、失去風華的台北，展現首都力量。
朱立倫說，桃園除了是國門之都，也是桃竹苗科技廊帶領頭羊，國民黨提名學歷最高、經歷最完整帶動科技業發展的張善政，他的學經歷無人可比，一定會是最好的市長；台中市長盧秀燕是媽媽市長，帶領國民黨女力拚勝選。台南則是希望改變的謝龍介，謝龍介一定是能改變台南、創造奇蹟的台南市長；柯志恩是最勇敢的小蝦米，希望用小蝦米的力量扳倒大鯨魚，現在已經變成戰鬥龍蝦，高雄有「柯炫風」，一定能改變高雄。
朱立倫說，他當主席做總教練，希望每位球員獲得肯定支持，他更強調，國民黨是創造中華民國的政黨，最愛台灣、中心目標就是捍衛中華民國，最重要的任務是守護民主自由，拚一個好生活的未來。
最後，朱立倫更批，民進黨蔡總統不要為了政治破壞中華民國、破壞民主，傷害和平跟未來，民進黨更不能為了選舉，用奧步想要贏，做「民主奧步黨」，民進黨最近的作法控制媒體、用網軍邪惡的力量，想要贏，這就是民主退步、民主奧步黨，1126一定要團結拚勝選。