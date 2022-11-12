不捨蔡英文白髮！蘇貞昌鞠躬：挺我的閣員陳時中、林佳龍

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民進黨今日晚間於凱道舉行「為台灣鼓舞」造勢大會，蘇貞昌說，2020年時，自己率領閣員在這裡鞠躬拜託大家，要支持蔡英文連任，最後蔡英文以史上最高票連任成功。這幾年來，政府為了當家在努力，但在野黨丟水球、灑麵粉、擋預算，但現在到全國各縣市去，做馬路、建教室都要錢，「你看是多麼不簡單」。
蘇貞昌說，國民黨台北市長候選人蔣萬安的爸爸是中國買辦，在對岸收錢幫台商喬事，這樣的人，如果兒子當市長，會不會生意越做越大？ 國民黨前南投縣長被判刑450年，連救災的錢都在貪污，大家一定要清楚，要選出會做事的團隊，讓當家好做事，從小顧到老、家裡顧到學校。
「陳時中、林佳龍過去都是我的閣員」，陳時中是最好的指揮官，林佳龍經歷最完整，防疫期間擔任交通部長，也展現了規劃能力，更有眼光跟想像，期盼雙北市民能夠支持。
蘇貞昌也說，擔任行政院長，每周三要跟蔡英文面對面討論國政大事，自己清楚蔡英文的辛苦與壓力，「看她白頭髮越來越多，我有時候很捨不得」，2個禮拜後的投票，是投給自己、投給台灣、給蔡英文一票，讓他更有力，不只是選出每一個蔡英文推薦提名的候選人，還有公民複決要投票，大家給18歲公民權，這是時代、世紀、關鍵的投票。
蘇貞昌說，蔡英文還有1年多的任期，現在在野黨就在亂，要是這個選舉他們勝選，他們一定會更亂 ，請年輕人、請大家出來投票，「投自己一票、投台灣一票、投未來一票」。最後，蘇貞昌還說，「蘇貞昌給你鞠躬敬禮」，伴隨多次鞠躬，誠懇拜託台灣人民支持。