過往經歷早證明！賴清德背書3特質 力挺陳時中、林佳龍
距離投票日僅剩14天，民進黨今（12）日晚間於台北凱達格蘭大道舉行「為台灣鼓舞」造勢晚會，包含總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍、力拚連任的高雄市長陳其邁都到場，現場超過5萬人，展現民進黨此次地方大選團結力拚勝選氣勢。
賴清德登台發表演說指出，台灣站在民主前線，雙北火車頭的角色很重要，要選出有「國家高度」、「行政經歷」、「民主價值」3特質的好市長，才能守住主權、維護民主，讓台灣度過一項又一項的難關；他說，陳時中、林佳龍過去的資歷都已經證明了，只要給他們機會，他們有熱情、理想、藍圖，絕對能實現國家高度的行政能力，推動雙北城市進步。
賴清德表示，台北是台灣的首都，也是進步的火車頭；新北市則是人口最多的城市，是許多出外人的新故鄉、台灣的縮影。這2個都市都有條件可以像紐約、倫敦、巴黎、東京或是首爾，帶動台灣進步發展，進入國際。
賴清德說，台灣站在民主前線，要守住主權、維護民主，也要結合民主國家和平發展，這樣的條件需要雙北一起打拚，才能讓台灣度過一項又一項的難關。
「雙北市要發揮這樣的效果，第一步，也是最關鍵的一步，就是要選出有國家高度、行政經歷、民主價值的好市長」。
賴清德說，陳時中、林佳龍都當過部長，都代表台灣在國際上參與很多交流，他們有國際觀，讓他們當選，絕對有能力協助台灣走入國際。
賴清德表示，過去陳時中、林佳龍率領的部會人數、經費，都超過他們現在要競選城市的規模，他們充滿理想、熱情，都有很好的藍圖，只要給他們機會，絕對能實現國家高度的行政能力，推動都市進步。
賴清德表示，2周後的投票，除了要讓陳時中、林佳龍擔任雙北雙引擎，帶動台灣發展，也要做蔡英文的後盾，團結打拚一定贏；另外，還要肯定年輕人，就是要給18歲投票權，讓台灣更年輕、更進步、更有前途。