羅志祥才剛被升降台撞！下一秒遇「尷尬狀況」 全場笑翻
羅志祥（小豬）於今（12）日在高雄巨蛋舉辦「羅志祥2022年演唱會」，一開場他就發生被升降台連撞2次的小插曲，所幸緊急吃止痛藥後，他趕緊恢復狀態繼續演唱。在與粉絲互動橋段，他在台上分享一位粉絲一度命危，但從未放棄夢想，還特別來到現場看他的演唱會，讓他非常感動。
剛發生被升降台連撞2次的小意外後，羅志祥在唱《我不會唱歌》時又有小插曲，他請觀眾幫他唱，粉絲們跟著旋律演唱，到一段落後他想接著唱時，一開口就走音，讓他忍不住尷尬，笑到險些唱不下去，靠著背對觀眾、遮住眼睛想穩定情緒，沒想到失敗好幾次，好不容易恢復情緒後，才恢復水準演唱。
演唱會特別安排與粉絲互動橋段，羅志祥突然現身2樓觀眾席，他分享在演唱會前臨時收到了一位生命鬥士的來訊，這位歌迷曾經身受重傷，一度命危，「她身上有許多不想看到傷疤，少一根手指頭，但仍未放棄自己的夢想，努力朝表演精進，更排除萬難來看演出。」讓羅志祥深受感動，也決定用自己的力量為女孩加油。此外，羅志祥更為一對交往多年的情侶們提供演唱會作為「求婚」的平台，邀全場觀眾一起獻上祝福，整場演出充滿了滿滿的愛。
最後演唱會嘉賓，羅志祥「胞妹」朱碧石也如約定現身，朱碧石穿著一身火紅的洋裝、蝴蝶結髮帶，演唱歌曲《你幹嘛》、《買東瓜》，炒熱現場氣氛，還開心拿起「朱碧石」造型汽球與全場粉絲自拍。