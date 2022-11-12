感嘆南部大發展！林佳龍登凱道催綠票　籲新北市民拒威權

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民進黨今日晚間於凱達格蘭大道舉行「為台灣鼓舞」造勢晚會，現場湧入5萬人。林佳龍表示，台灣每個關鍵時刻大家都會在凱道相會，這次因為疫情關係，執政團隊被抹黑，大家鬱卒很久了。歷史的過程中，台灣如果遇到困難，人民就會站出來，「有路，我們沿路唱歌；沒路，我們蹽溪過嶺」，今天這麼多人站出來，一起為台灣鼓舞、彼此互相鼓舞，用選票出一口悶氣、為台灣爭氣。
林佳龍說，對手侯友宜今天在板橋辦活動，他們已經執政17年了，現在黑箱作業、球員兼裁判，跟8年前打壓參選新北市長的游錫堃一樣，不借民進黨選前之夜場地，「但我們選前之夜，還是要在板橋不見不散」。
林佳龍說，新北市在侯友宜副市長、市長前後12年治理，大家都說市長跳針、不知所云、答非所問，這次就要透過人民的力量，讓民進黨睽違17年重返新北執政，讓台北、新北大翻新、雙北市民大翻身。
「這幾年民進黨執政的中南部縣市蓬勃發展，桃園、基隆也發展了，但台北市跟新北市原地空轉」，林佳龍表示，大家要透過這次手中的選票，讓首都圈換人、換黨做看看，這是民主重要精神，「做不好就換」，民進黨推出來的陳時中、林佳龍，一定能夠翻新雙北。
林佳龍感嘆，侯友宜沒有政見，只會說「安居樂業」，最近媒體評比的長期趨勢顯示，新北是在六都吊車尾 ，治安事件頻傳，恩恩的父親只想要真相，「給一個真相這麼難嗎？」這讓大家感到侯友宜的殘忍，侯連面對的勇氣都沒有，又怎麼有改變的勇氣？大家一定要用選票討回公道。
「選我跟選侯友宜絕對不一樣」，林佳龍說，選擇自己，保證做滿4年，侯友宜當選半年就會落跑，大家要拒投「半年市長」。
林佳龍喊話，「所有愛台灣、挺綠色執政的朋友回來吧」，不要再被騙了，侯友宜是國民黨提名的，血液流的就是國民黨的血液，侯友宜是威權統治的執行者，自己則是民主運動先鋒，「我堅持台灣優先的主體性，侯友宜接受國民黨的『一個中國 九二共識』，這個選擇很清楚」。
林佳龍也說，選擇林佳龍，蔡英文、游錫堃、蘇貞昌前3次參選新北長的政見，自己都會來實現；選侯友宜，新北繼續空洞、邊緣化，期許新北市民讓新北大翻新，用新的市政願景，展現首都圈大格局。