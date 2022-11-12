5萬人聚凱道！蔡英文憶2018挫敗　盼1126綠色執政創光榮

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民進黨今日晚間於台北凱達格蘭大道舉行「為台灣鼓舞」造勢晚會。蔡英文壓軸登台時表示，今天又重新回到大家熟悉的凱達格蘭大道。2016選前之夜時，自己跟大家說，會把大家對台灣的熱情，化作改革的動力；2020年的選前之夜，自己跟大家說，要一起對全世界說台灣人有守護民主、堅持改革的決心；去年四項公投投票前一晚，自己也在這裡拜託大家，一起穩住國家發展方向，繼續往前走，這些大家都一起做到了。
今天，要跟大家一起「為台灣鼓舞」，為這6年多來改革的路鼓舞，為過去2年多來防疫之路鼓舞，要為守護彼此健康的每一為國人同胞鼓舞，更要為在國際情勢劇變之下，展現自由民主堅持、獲得世界支持的台灣鼓舞。
她說，相信大家心中既期待又緊張，2周後每個人手中的選票將再次決定國家命運，很多人對選舉的過程感到紛擾厭煩，但大家要對民主有信心，手中的一票無論紛擾，都是無比慎重。
蔡英文表示，今天第一位登台的陳其邁就是最好的例子，經歷了2018年的挫敗，現在，他與高雄人重回正確軌道，高雄人今天要告訴大家，「投票投一次就要投對人」。民進黨的縣市長1天當3天用，城市進步光速前進，11月26日大家要挺會做事的人，讓陳其邁、黃偉哲、翁章梁高票連任，支持蔡適應接棒林右昌、鄭運鵬接棒鄭文燦、沈慧虹接棒林智堅、周春米接棒潘孟安，延續城市光榮，讓進步不回頭。
蔡英文說，謝謝大家一路陪伴跟努力，還記得2018年選舉民進黨遭遇挫折，一路走來改革過程備極艱辛，但政府團隊仍讓台灣走在正確的道路上。面對4年一次的選舉，有些政黨選擇少做少錯、不做不錯，但民進黨不是那樣的政黨，即使在逆風中仍堅持理想，越困難越會卯足全力做，回應人民的期待跟託付。
蔡英文說，明年中央政府總預算是史上最高，這些工作需要地方政府配合，才能達到期待的效益。年底選戰也是中共20大後第一場選舉，全世界都關注，台灣位在自由民主最前線，也處於全球半導體供應鏈關鍵地位，每個舉動都會影響世界看台灣。
蔡英文表示，2016年大選台灣人民讓大家看到決定擺脫國民黨親中路線；2020大選817萬票堅持改革，讓國際社會看到堅持捍衛自由民主的決心，也許你說中央地方選舉不一樣，但2018年選舉讓中國以為可以對台灣予取予求，不到2個月推出一國兩制。
有人說民進黨只會抗中保台，還說投給民進黨就是投給戰爭，「蔡英文執政以來堅守現狀，國際社會沒有把台灣當作破壞現狀一方」，越來越多把台灣民主安全視為國際秩序和平穩定的關鍵，台灣的存在是對自由民主的堅持，不是對任何人的挑釁。
蔡英文表示，面對威權擴張，台灣必須守護民主、要有堅定信念、強韌抵抗跟自我防衛機制，越做好準備，對岸冒進機率越小，台灣會越強壯團結，「有自信、團結、決心、準備的台灣，就是國際社會最支持的台灣」。
身為總統，自己的使命就是用盡一切努力，讓台灣依然是「台灣人的台灣」，當世界都在支持民主台灣，台灣人更要支持台灣的民主，大家要再一次挺身而出，給全世界正確訊息，讓世界更團結支持台灣捍衛民主。
蔡英文說，台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍2年多來跟自己與台灣人民，一起對抗百年大疫，挑戰、批評、壓力都沒少過，但陳時中扛助壓力、忍辱負重，在第一線不曾為自己抱屈 ，首都就是要這樣的市長。
「我也是新北市民，1126我已經決定要投給林佳龍」，蔡英文說，她也選過新北市長，對新北市有深厚感情，400萬人口有最好的發展潛力，但升格12年一直看不到有新的格局，因為新北一直缺少一位像林佳龍全心全意為市民打拼的市長。
蔡英文說，謝謝大家每一次都挺身而出，一路支持自己，民進黨中央、地方團隊一直都在努力，認真打拚希望國家更好。執政6年多以後，最重要的是守住台灣民主，「台灣沒有變成香港，也守住疫情，沒有讓台灣變成武漢」，台灣就是「台灣人的台灣」。
蔡英文說，再過14天就要投票了，最後14天大家要為民進黨提名的候選人拉票，也要為18歲公民權修憲複決再多拉票，讓未來有更多年輕人一起承擔，讓改革路上有更多台灣隊友，拜託大家再一次挺身而出，給世界更好的台灣。