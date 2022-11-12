藍六都晚會 侯友宜：用選票守護中華民國、贏回台灣未來
國民黨今日（12）日晚間於新北市板橋第一運動場前廣場舉辦「六都聯合造勢」晚會，對決民進黨在總統府凱道舉辦的「雙北雙箭頭」聯合造勢晚會。尋求連任的新北市長侯友宜以地主、「最強母雞」之姿壓軸進場發表演說，並介紹其他六都市長候選人，希望用團結的力量，用選票守護中華民國，贏回台灣未來。
在現場群眾高呼「凍蒜」與「侯我為你好好做代誌」下出場的侯友宜，致詞時感謝市民的支持，表示大家一起「黏逗陣」，用健康、快樂、有希望的未來城市理念，跟大家一起拚，強調選舉是快樂的，是選一個未來，找一個「好好做代誌」的人；接著侯友宜也邀請全場民眾高舉手機、開啟手電筒，一起跟著跳「波浪舞」，手足舞蹈的滿場揮舞手勢，展現超高的人氣。
侯友宜表示，自己是菜市場長大的孩子，摸到攤販的手就像摸到父親的手，始終記取父親教誨，「認真拚、好好做事、認真做事，就有個好未來」；強調這些年新北市已經大幅改變，如今有最好玩的熊猴森樂園，沉痾數十年的五股垃圾山、新泰塭仔圳也已脫胎換骨，捷運、公托、托老等建設更持續推進中，強調台灣不大，應該不分你我，團結在一起，找回樸實、樂觀、正向的力量。
侯友宜進一步說到，他會跟所有市民攜手前行，讓年長者有快樂晚年生活、年輕人可以減輕負擔，一代代接棒、扛起責任，並不要忘記在年底大選也支持18歲公民權，「是時候了，挺18！」，也向現場群眾一一介紹其他六都市長候選人，重申11月26日這一戰非常重要，希望用團結的力量，全部人都可以站出來，用選票守護中華民國，贏回台灣未來。