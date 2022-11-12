接力搶救黃偵琳　鍾佳濱車隊掃街、劉世芳掃街掃到鞋壞掉

民進黨屏東縣的立法委員鍾佳濱今 (12) 日特別來到左營楠梓區力挺同黨籍市議員候選人黃偵琳，鍾佳濱稱讚黃偵琳重視教育，無論是雙語班與半導體產業專班的政見，具備遠見與願景。鍾佳濱表示，黃偵琳選情艱困一定要來搶救專業又有經驗的優質新人，讓黃偵琳能夠順利進入議會。此外，黃偵琳與鍾佳濱兩人身穿高中制服，一起呼籲支持十八歲公民權的修憲複決。

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▲立委劉世芳陪同黃偵琳在楠梓徒步掃街時鞋墊完全脫落，劉世芳表示，真的要拜託左楠的鄉親，多一票搶救新人黃偵琳。（圖／記者郭凱杰翻攝）

另外，黃偵琳在結束車隊掃街後，隨即由立法委員劉世芳陪同在楠梓徒步掃街，掃街途中立委劉世芳的鞋墊完全脫落，無法繼續陪同。劉世芳表示，最近一直陪同黃偵琳徒步掃街，挨家挨戶拜票，鞋子才會壞掉，真的要拜託左楠的鄉親，多一票搶救新人黃偵琳。

▲立委劉世芳陪同黃偵琳在楠梓徒步掃街時鞋墊完全脫落，劉世芳表示，真的要拜託左楠的鄉親，多一票搶救新人黃偵琳。（圖／記者郭凱杰翻攝）

鍾佳濱指出，由於在立法院擔任過教育文化委員會召委，長久以來都重視教育議題，尤其是人才的培育，所以一看到黃偵琳提出雙語班、半導體產業專班等政見，，非常有遠見，懂得要在台積電進駐之前超前部署，果然是在陳菊前市長、劉世芳委員團隊歷練多年的優秀政治工作者。

鍾佳濱表示，認識黃偵琳多年以來，都一直對公共事務充滿熱情，經過多年歷練，培養了專業，累積了經驗，現在是替故鄉打拼的最好時機，但因選情艱困，因此一定要來向左營楠梓的鄉親拜託讓最有經驗更有專業的新人黃偵琳順利當選，實現優質政見，服務鄉親。