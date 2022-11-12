轟蔣萬安心理扭曲　陳時中籲別懷疑：投給我替台北補8年

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民進黨今日晚間於凱道舉辦「為台灣鼓舞」造勢。陳時中發表談話時表示，再過2週就要投票，這段時間大家都很緊張，不論是掃市場或是廟口開講，都有民眾對他說辛苦了，也有很多人關心是否會贏，「我有信心我一定要贏，我一定會贏，尤其看到大家支持，我的信心就越強」。
陳時中表示，這是24年最有機會贏的一次，這些年來台北沒有進步，不論是首爾、東京或是基隆、新竹的進步與改變都比台北更快，「台北是首都不能原地踏步，我要選市長，因為這裡是我的家，我希望我的家變更好」。
他說，每次聽到年輕父母提及台北臨托困難、商圈沒落等，就覺得台北施政滿意度不應該吊車尾，台北值得更好，也應該更好。
陳時中說，過去國民黨拚16年、柯文哲拚8年，台北都沒有進步，柯文哲只想選總統，這幾年都沒做事，「他不要做讓我來做，大家給我一個機會，讓阿中一次補8年」，他一定會拚贏，拜託大家給他一次機會。
「我一直覺得選舉有競爭，但不能選到人性都不見」，陳時中說，對手為了短期聲量造謠抹黑，這種事自己不會做、也不能做，有人為了選舉挑動仇恨，但自己的字典裡沒有仇恨，也萬萬沒想到因為這次選舉，大家仇恨他。他感性地說，「我心裡很痛」後停頓數秒。
「陳時中的選舉就是政見的直球對決，我希望對手跟我討論政見，但是我對手對政見都沒有回應」。陳時中批，蔣萬安除了抹黑就只有3招，第1招是防疫、第2招是防疫、第3招還是防疫，看到疫情結束出口，大家都高高興興相聚，少數的人困在仇恨情緒中，這就是「裝睡的人叫不醒」。他呼籲蔣萬安，要保重身體，不要為了攻擊他，抹煞全台灣醫護人員的辛苦。
陳時中批，蔣萬安為了要撕裂台灣消費因為疫情往生的人，只會動員仇恨，為了選舉利益不熄傷害國家整體利益，這不是善良的政治，也不是大家期待的，讓這種心理扭曲的人選贏，國家利益也可能被他們拋棄。
面對蔣萬安的抹黑，陳時中說，他只有一招就是「誠實面對、回歸市政」，別人要用奧步，但要當市長的人不能這樣，而是應該要談城市的未來，爭取更多市民的支持，包括內湖交通、都更進度、長照機構以及台北要走向國際舞台、中央地方如何合作加速城市發展等，不能只停留在過去用仇恨動員支持者。
陳時中說，最後2週，對手攻擊會越來越激烈，他要特別拜託大家不要懷疑自己，自己不會為了短期利益讓社會受傷。選舉是一時，城市國家發展才是永遠，拜託大家再困難時刻都不要懷疑自己，不要分散力量，把票投下去。「 11月26日支持12號陳時中，市議員全壘打，給我們機會，一定讓台灣脫胎換骨，我一定會全力來拼，把事做好、讓台北更好、讓台灣共好」。