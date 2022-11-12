趙天麟、楊烈獻聲力挺林智鴻　籲集中選票肯定做事的人

「拜託，鳳山一定要支持林智鴻！」金曲歌王楊烈等重量級歌手，今與立委趙天麟、前立委陳柏惟，今 (12) 日共同現身五甲龍成宮，「獻聲」搶救林智鴻；已屆七旬的楊烈呼籲，一定要堅定支持林智鴻。林智鴻也表示，縱使面對選情艱困，還是要堅持推動藝術文化，希望能改變選舉風氣，讓選舉成為台灣民主的嘉年華，未來會和市長陳其邁一起讓高雄起飛。

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▲趙天麟擔憂林智鴻分票嚴重，重演自己2006年高票落選的悲劇，呼籲五甲鄉親一定要堅定力保林智鴻。(圖／記者郭凱杰翻攝)

趙天麟擔憂林智鴻分票嚴重，重演自己 2006 年高票落選的悲劇，呼籲五甲鄉親一定要堅定力保；陳柏惟站在林智鴻的身邊，呼籲大家務必年底要出來投票；楊烈則大聲呼籲，他做出的推薦他要負責到底，呼籲大家支持林智鴻。

▲「拜託，鳳山一定要支持林智鴻！」金曲歌王楊烈等重量級歌手，今與立委趙天麟、前立委陳柏惟，共同現身五甲龍成宮，「獻聲」搶救林智鴻。(圖／記者郭凱杰翻攝)

昨晚「寶島歌王之夜」吸引逾二千位聽眾到場參與盛會，在實力女聲郭婷筠、朱海君，全球巨星陳孟賢、田庄兄哥黃西田連番上陣後，林智鴻的從政導師、立委趙天麟獻唱王識賢名曲〈腳踏車〉，象徵林從政以來最樸實的初心，再由林智鴻獻唱市長陳其邁競選連任主題曲〈高雄驛起飛〉，表彰他對高雄與鳳山的熱愛。