自認不美但認真　5千人、綠大咖挺沈慧虹「帶新竹光榮」

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蔡英文說，新竹需要一位用心付出的市長，過去沈慧虹給林智堅最大支持，為新竹帶來改變，現在換大家給沈慧虹最大的支持，讓新竹繼續變得更好。她當總統6年多，經常到新竹，每次來都會看到改變和創舉。上星期她也出席見證新竹市立馬偕兒童醫院的正式營運，網路發起「新竹改變大聲說」活動，很多分享她都很熟悉、因為她都有來看過，「每個人都能感覺到新竹變美了、變進步了，11月26號，我們全力支持5號沈慧虹，讓新竹市繼續加速前進」。
沈慧虹說，這次選舉有三個不捨。第一個不捨，是對林智堅的捨不得，他39歲當市長年輕但穩重，2人講的永遠都是市政，常不約而同一前一後前往視察，「一個認真為家鄉打拚的人」遭受攻擊，她很不捨；第二是心疼市府團隊，「新竹市政府的老同事，是我認識最拚、耐操、好逗陣的團隊」，選舉到了，這些努力卻都變了樣，不捨打拚的同仁受傷；最後是對新竹市的不捨，過去8年的進步，都因為選舉被說是非之地、說新竹人是鄉下人，過去8年改變、300年護國神山，卻被看輕，抹煞。
沈慧虹表示，這場選舉選的是品格、修養、專業、能力與經驗，參選來140天她發表25場政見主題、70場慧虹開講，自己不年輕不貌美，「但是很認真」，她33年的公務經驗，有經驗、肯做事，她要告訴大家，沈慧虹真的很不錯，而且她會用做的證明給大家看。
賴清德表示，他有3大理由支持沈慧虹，第一是市政無縫接軌，沈慧虹在副市長任內協助為新竹爭取超過千億建設，包括大車站、輕軌、五楊高架南延、竹科X計畫等；第二，這些重大建設也牽涉桃竹苗相關交通建設，必須交由沈慧虹的交通專業；第三，她是唯一擁有行政經驗的候選人，在新闢公道三路、新竹市立馬偕兒童醫院都可證明沈慧虹的經驗與能力。
賴清德強調，尤其「竹科X計畫」是新竹市作為台灣科技首都進一步發展的關鍵，還有牽涉新竹縣市合作的竹科寶山二期計畫，要處理各種行政、環保、交通甚至地方不同問題，這些都需要行政經驗，因此他今天再次誠摯向大家懇託，一定要團結打拚、讓新竹市勝利，新竹市光榮讓沈慧虹帶頭。
柯建銘表示，他認為支持沈慧虹最重要原因，就是為了新竹的未來。3個候選人中，最有資格帶領新竹光榮的就是沈慧虹。柯建銘也說，高虹安是選舉史上最離譜的人，其辦公室是道德廢墟、犯罪中心，面對爭議一蓋不認帳，台灣民主道德底線受到高虹安挑戰，「不應操作棄保，應該棄高棄林保沈慧虹」，盼新竹市民集中選票支持沈慧虹。
林智堅則以2018年高雄市長選舉為例，他指出，高虹安選舉策略和韓國瑜如出一轍，貶低新竹，攻擊、抹黑新竹市政，他更提醒市民，有心人操作棄保，不僅傷害台灣民主選舉，也低估新竹人的智慧。林智堅呼籲，集中選票讓正派、有經驗、會做事的沈慧虹延續新竹光榮。
林智堅表示，新竹有竹科、半導體產業重鎮，今年新竹市選舉不只關於城市未來更攸關台灣未來。他也感謝8年前大家給他機會讓他擔任市長，為自己的故鄉奮鬥，透過設計力導入公共建設翻轉城市，在各項媒體評鑑新竹市更是名列前茅，這8年大家都是光榮驕傲的新竹人。
潘孟安北上相挺表示，拜託新竹鄉親用最溫暖的選票肯定認真打拚8年的團隊，沈慧虹沒有選過舉，但她很會做事，新竹人要有一個英明的領導者，希望讓沈慧虹來疼惜子孫、來照顧長輩，希望所有鄉親共同當沈慧虹的總幹事、沈慧虹的分身，「在14天後，把票蓋給五告讚的沈慧虹」。