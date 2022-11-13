拒「被穿」高跟鞋！日女星發起#KuToo運動　抵制職場規定

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石川優實表示，當時的工作內容是引導出席葬禮的人士，及準備相關儀式，工作時間就是一直站著，有時也需要來回走動。一場告別式等相關儀式會花上約花3小時到4.5小時，常常一天就得負責2場儀式。在殯儀館工作一段時間後，石川發現兩腳小指等部位非常痛，右腳小指甚至還流血。但是有別於女生穿著跟鞋，男性工作人員都是穿質輕無跟的皮鞋，於是讓石川優實開始思考為什麼女性就得穿高跟的皮鞋。
2019年1月，石川優實在推特上發文，敘述自己的經歷，並指出因為女性在職場需要穿著高跟鞋的不成文規定，穿著難以行動的高跟鞋，大大影響工作成果，希望日本企業不要再要求女性穿高跟鞋。這則貼文隨即在推特上獲得廣大迴響，並且被轉推上萬次。許多感同身受的女性隨即附和石川優實，還秀出雙腳被高跟鞋擠壓到起水泡或摩擦破皮的照片，抱怨腳部、背部不舒服。而看見有許多女性贊同自己的想法，也讓石川優實認為「是時候該改變了」。
石川優實將日文的鞋子（くつ，kutsu）和苦痛（くつう，kutsuu）的發音，與先前在歐美盛行的反性騷擾運動標籤「#MeToo」結合，創立了「#KuToo」這個標籤，來表達日本女性對不合理職場規定的不滿與抗議。石川優實在推特上表示，「我希望有一天女性必須穿著高跟鞋工作的規定可以消失。讀專科學校時進駐在旅館工作，當時穿了整整一個月的尖頭高跟鞋實在痛得不得了，最後只好放棄專科學校。為什麼我們必須要一邊讓腳受傷一邊工作呢？明明男人穿的都是平底鞋。」
隨著支持的人越來越多，石川優實便在網路上發起連署活動，呼籲日本厚生勞動省明確禁止企業雇主要求女性穿著特定鞋子上班。石川優實表示「我想說如果有這麼多人也這樣認為，那為什麼不發起運動呢？」當時共有將近1.9萬人響應這項連署活動。
雖然石川優實將連署結果送往厚生勞動省，但遲遲未收到日本厚生勞動省或任何企業的回應。前日本厚生勞動大臣根本匠曾稱，要求女性在工作場所穿高跟鞋並堅持這種著裝標凖是必要的。日本厚生勞動省則在與《時代雜誌》的信件訪談中表示，他們一直以來都努力實行《男女雇用機會均等法》，致力創造一個任何性別都感到自在的工作環境。
但實際上，禁止女性戴眼鏡、必須化妝、穿高跟鞋，裙子，這不僅是日本企業對女性的不成文規定，有些企業還會明文要求女性上班時必須符合這樣的服裝儀容，甚至認為女性穿高跟鞋是一種「禮貌」。在石川優實推動這項活動之後，也引發反方論點，認為要求女性穿高跟鞋與男性必須穿皮鞋是相同的道理，也有人會說「不爽不要穿，辭職當老闆最快」，甚至有人對石川優實進行人身攻擊，批評石川優實先前在寫真集女星這種物化女性的產業，現在卻用女權運動炒知名度。
雖然目前「#KuToo」運動沒有獲得日本政府正面的回應，但無可否認的是，已經在日本掀起一陣炫風，「#KuToo」更獲選為2019年日本年度十大流行語之一。而石川優實在這項運動的努力，也讓她在2019年時，被列入BBC百大女性名單當中。雖然曾經是寫真女星、演員，但在發起這一項日本首場女性反抗傳統職場性別規範的大型運動後，石川優實便成為一名女權運動家。