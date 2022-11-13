傍晚變天！北台灣轉涼轉雨 雨彈連炸3天「降雨熱區曝」
中央氣象局表示，今（13）日上半天天氣與昨日類似，各地大多陽光普照，僅迎風面的基隆北海岸及東半部有零星飄雨，下午後東北季風逐漸增強，桃園以北、東半部地區、恆春半島及馬祖降雨機率增加，其中宜蘭地區晚間有局部大雨，基隆北海岸亦有局部較大雨勢發生的機率。
氣溫方面，北部及東半部白天高溫約28至29度，中南部地區約30至32度，局部近山區平地或河谷甚至還會再高一些，體感溫暖微熱，各地早晚低溫為21至24度，西半部日夜溫差較大，請留意溫度變化，適時增減衣物。氣象局同時也發布12縣市濃霧特報，今日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至臺南及金門、馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，基隆北海岸能見度亦較低。
氣象局指出，今晚起至週二，受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，由於冷空氣不強，低溫降幅不多，主要是高溫方面會有較明顯的下降；迎風面桃園以北及東半部地區降雨機率高，有局部短暫雨的天氣，基隆北海岸及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區維持多雲到晴。
另在昨晚8時生成的第24號輕颱「山貓」，目前在威克島北北西方480公里之海面上，向北北西轉北北東前進， 對台灣無影響。（編輯：林莞茜）