今年雙11一堆人沒買？「超商現場照」曝光　店員震撼教育

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只見各地網友貼出許多超商內的照片，幾乎包括超商座位區、走道都堆滿了寄送的物件，根本就完全沒有可以通行的空間，以台灣許多超商的坪數大小來看，貨物量根本是嚴重超載，也影響了顧客的購物動線。
貼文一出，網友紛紛回應「.....嘴上說不買，手倒還是挺誠實的」、「本來也沒要買....逛一逛還是會默默地下單，可惡！」、「這種節日包裹遺失率會大提升，很多都不知道送到哪去，量大到根本也很難找回」、「超商店員真的應該要加薪....雙11這週上班的都應該要給雙倍薪水＝＝」、「昨天下班，看到貨運公司刷件，刷完直接用噴的到車廂」、「表示景氣根本沒那麼差啊？是真的有便宜多少嗎？」
不過雖然台灣民眾對於雙11非常熱衷，不過根據中國國家郵政局12日發布數據稱，11月1日至11日，中國大陸郵政快遞企業共處理快遞包裹42.72億件，日均處理量是日常業務量的1.3倍，其中11月11日當天共處理快遞包裹5.52億件，是日常業務量的1.8倍，不過「快遞觀察家」則表示，因為疫情封控等因素，2021年11月1日至16日，中國大陸完成快遞業務量68億件，日均攬收超過4億件，其中，去年雙11當天攬收6.96億件，創歷史新高，今年雙11比去年下滑20.69%，顯見今年中國雙11是比往年冷清的情況。（編輯：張嘉哲）