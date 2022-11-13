今年雙11一堆人沒買？「超商現場照」曝光　店員震撼教育

▲日前剛過雙11購物節，台灣不少電商平台也推出許多優惠活動搶客，賣家瘋狂寄件，造成超商包裹大爆滿的情況。（圖/爆料公社）
▲日前剛過雙11購物節，台灣不少電商平台也推出許多優惠活動搶客，賣家瘋狂寄件，造成超商包裹大爆滿的情況。（圖/爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-11-13 08:46:13

日前剛過雙11購物節，台灣不少電商平台也推出許多優惠活動搶客，不過今年似乎買氣不熱，在雙11之前的討論聲量相較往年沒那麼大。不過，近日就有網友分享自己去超商時，發現超商內幾乎已經快不能走動，直言「今年雙11大家還是默默地掏錢再買，我們家這裡新來的店員被震撼教育了.....」引起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出「雙11之後的小7現場....看起來大家都拼了....我只有買1單在小7，另外6單在萊爾富」；而也有網友則表示「看來大家還是擋不住雙11免運等活動的誘惑，默默地掏錢買了，我們家這裡新來的小妹妹店員被震撼教育....」。

只見各地網友貼出許多超商內的照片，幾乎包括超商座位區、走道都堆滿了寄送的物件，根本就完全沒有可以通行的空間，以台灣許多超商的坪數大小來看，貨物量根本是嚴重超載，也影響了顧客的購物動線。

▲
▲雙11購物節網購買氣大增，許多賣家寄貨寄到塞爆整間店。（圖/爆料公社）
貼文一出，網友紛紛回應「.....嘴上說不買，手倒還是挺誠實的」、「本來也沒要買....逛一逛還是會默默地下單，可惡！」、「這種節日包裹遺失率會大提升，很多都不知道送到哪去，量大到根本也很難找回」、「超商店員真的應該要加薪....雙11這週上班的都應該要給雙倍薪水＝＝」、「昨天下班，看到貨運公司刷件，刷完直接用噴的到車廂」、「表示景氣根本沒那麼差啊？是真的有便宜多少嗎？」

不過雖然台灣民眾對於雙11非常熱衷，不過根據中國國家郵政局12日發布數據稱，11月1日至11日，中國大陸郵政快遞企業共處理快遞包裹42.72億件，日均處理量是日常業務量的1.3倍，其中11月11日當天共處理快遞包裹5.52億件，是日常業務量的1.8倍，不過「快遞觀察家」則表示，因為疫情封控等因素，2021年11月1日至16日，中國大陸完成快遞業務量68億件，日均攬收超過4億件，其中，去年雙11當天攬收6.96億件，創歷史新高，今年雙11比去年下滑20.69%，顯見今年中國雙11是比往年冷清的情況。（編輯：張嘉哲）

雙11購物節超夯！內行揭「暗黑內幕」　眾狂買10年不知情

爭鮮雙11名字有「丨」整桌免費！網嗆沒誠意　真人找到了

28名YouTuber「返鄉投票片」下架！鄉民驚呆　拍片原因曝

房間驚見「磁磚、圓形鐵片」？專家勸別租　原本用途曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀