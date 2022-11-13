拜習會倒數！李顯龍：中美不信任將對世界帶來嚴峻後果
美國總統拜登預計14日將與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，這是拜登上任後兩人首度面對面談話，屆時預期將談及台海穩定等重要議題。新加坡總理李顯龍指出，中美雙方可能會以「最壞角度」去解讀彼此的行動和意圖，其中可能的引爆點就是在南中國海，而這有可能帶給世界嚴峻後果。
美國總統拜登就任總統以來，首度和中國國家主席習近平面對面會談預定14日在G20峇里島峰會場舉行。根據新加坡總理李顯龍1在東協+3峰會上表示，目前的美國、中國之間的戰略不信任可能出現「螺旋式升級」，彼此都將以最壞角度去解讀彼此的行動和意圖，這可能導致供應鏈分裂、全球廣泛的科技分岔，並對雙方、本區域甚至世界帶來嚴峻後果。
李顯龍表示，雙方可能的潛在引爆點南中國海必須按「聯合國海洋法公約」和平解決區域爭端，並堅持維護南中國海的航行與飛行自由，同時他也呼籲東協各國應加倍努力建構穩定、具建設性的區域架構，避免區域分裂。
環球時報對此則發表社評表示，不論拜習會到時候談了什麼，中美元首能夠「坐下來談」本身就傳遞出積極信號，有助緩解當前緊張氛圍。環時表示，中美作為世界上最重要的雙邊關係之一，雙邊正遭遇前所未有的困難，不僅中美兩國，亞太地區乃至整個世界都感受到與日俱增的巨大壓力以及潛在風險，「若要真正維護台海和平，美國就必須明確反對和堅決制止任何台獨行徑。」