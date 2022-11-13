國道1號汐止坍方路段搶修 高公局：交通動線已全部恢復
國道1號汐止1日發生邊坡坍滑，經高速公路局北區養護工程分局全力動員戮力趕工後，今（13）日已全數搶通，高公局表示，上午6時起汐止南下出口集散道及匝道部分恢復通車，也代表受這次事件影響的交通動線都已全部恢復。
國道1號南下10k+100約汐止交流道南向出口集散道上方邊坡於11月1日上午11時21分滑落，搶修時又於11月2日下午6時50分第二次滑落，高速公路局北區養護工程分局全力動員戮力趕工，繼11月4日上午6時完成南下主線內車道開放通行，11月7日凌晨3點30分起南下二車道全線開放通車後，於今日上午6時起汐止南下出口集散道及匝道部分也恢復通車，「代表本事件受影響的交通動線已全部恢復。」
高公局北區養護工程分局表示，感謝汐止及基隆地區民眾，在搶修期間造成交通不便的體諒，提醒大眾，因該區長期復建工程持續進行，仍有施工車輛利用路肩進出，請行經該路段的用路人，依現場指示牌面及速限行駛，注意行車安全。
交通部長王國材也在昨（12）日下午至國道1號汐止交流道南下邊坡現場，關心集散道及匝道搶通施工情形，且對高公局及施工團隊的努力和辛勞表達感謝，指出從災害至今，日以繼夜不中斷搶修，在最短的時間內達成恢復原有的交通目標。