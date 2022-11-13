埃及巴士墜運河釀21死！駕駛疑「服藥又滑手機」惹禍
埃及北部代蓋赫利耶省（Dakahlia）日前發生一起重大交通意外，目前造成至少21人死亡。這起交通事故初步檢測顯示，一輛小巴士司機疑似在服用麻醉藥物影響下駕車，並在駕駛過程中使用手機，最終連同司機在內整輛巴士墜入曼蘇利亞運河（Mansuriya canal），導致包含3名兒童在內共21人死亡、8人受傷。
綜合美聯社與法新社報導，事故發生在埃及北部代蓋赫利耶省的尼羅河三角洲地區，當地距離埃及首都開羅約為東北方100公里遠。根據埃及檢方表示，初步檢測顯示司機在駕車時體內麻醉藥物仍對其有影響，且司機疑似邊開車邊使用手機導致事故，法新社記者表示，緊急醫療人員在曼蘇利亞運河（Mansuriya canal）中找到車體嚴重受損的巴士。
目前警方回報事故現場已尋獲21名遺體，其中包含3名兒童，另外有8人受傷包含公車司機，而警方也已逮捕這名司機。
報導指出，埃及因為道路維護不善、交通法規執行不力以及駕駛經常違規超速不守法，因此交通事故頻傳。今年7月，埃及中部敏亞省（Minya）一輛公車與停在路邊的卡車相撞，事故共造成25人死亡、35人受傷；上個月同樣在代蓋赫利耶省，則是一輛貨車撞上小巴士，造成至少10人死亡。