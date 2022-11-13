晚會論述藍綠解讀？侯友宜：自己的DNA是愛國家跟人民
尋求連任的新北市長侯友宜，今（13）日上午陪同子弟兵、新北市議員候選人呂家愷到鶯歌市場掃街拜票，對於昨晚在國民黨六都候選人聯合造勢晚會上喊出「支持國民黨、守護中華民國、贏回台灣未來」論述，侯友宜受訪時直言自己只是把心裡想講的話說出來，強調自己的DNA就是「好好做事」，愛這個國家跟人民，願意用生命來保衛。
侯友宜表示，這輩子自己從當警察那天開始，就是守護中華民國、守護台灣這塊土地人民安全，拚台灣未來會更好，這是四十多年來不變的初心，自己只是把心裡想講的話說出來，希望國家所有人不分你我、不分顏色，大家都能團結在一起，愛我們的中華民國、守護台灣這塊土地的人民；強調選舉是一時的，最重要的是團結起來，為這塊土地「好好做事」，帶給下一輩更好的希望跟未來。
侯友宜也提到，自己是來自嘉義的「庄腳囝仔」，來台北努力打拼、保家衛國，看到同仁在槍林彈雨中倒下，自己依然勇敢的往前走，很清楚自己的血液，就是愛台灣這塊土地的所有人民及國家；強調自己的DNA就是愛這個國家跟人民，願意用生命來保衛國家跟人民，大家也都清楚自己的個性，重申自己的DNA就是「好好做代誌」。