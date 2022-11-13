想加油再等等！中油：明起汽油調降0.1元、柴油不調整
台灣中油公司今（13）日宣布，自明（14）日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升26.8元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收4.2元及5.6元。
中油表示，本週受11、12月石油輸出國組織及盟國（OPEC+）減產原油200 萬桶/日及美元指數自高點回落等因素影響，導致國際油價上漲，浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲0.18美元，不過，新台幣兌美元匯率升值0.326元，國內油價依公式計算跌幅為0.66%。
按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲4.1元及5.6元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、新），汽、柴油各吸收4.0元及5.4元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.2元及5.6元，國內汽油實際價格每公升調降0.1元、柴油不調整。
本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之4.2元及5.6元均由台灣中油吸收，累計今年至10月底止，台灣中油共吸收約406.3億元。