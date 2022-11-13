iPad 10通過NCC審查準備開賣！多彩外殼吸睛售14900元起
想買最新的iPad 10可以準備了！上月蘋果官方發表最新的第10代iPad，當時台灣並未列入首賣地區，目前從NCC的核准認證資料已經看到iPad 10，預料最快2週內至1個月期間會開賣，售價為14900元起，配置10.9 吋 Liquid Retina 螢幕，將Touch ID 移至 iPad 的頂端按鈕，處理器還是使用A14 仿生晶片，也是需要特別留意。
iPad第10代，採用全螢幕設計，搭載10.9 吋 Liquid Retina 顯示器，Touch ID 移至 iPad 的頂端按鈕，可能為了區隔產品線，iPad第10代使用相對較舊的A14 處理器。新的相機有橫向1200 萬像素超廣角前置相機，以及升級版1200 萬像素後置相機。採用USB-C 連接埠，支援 Apple Pencil (第 1 代)。售價 14,900元起，相較於上一代的起跳價10900元，這次漲了不少，有 64GB 和 256GB 兩種容量，提供：藍色、粉紅色、黃色、銀色。
首度搭載橫向前置相機，具備 1200 萬像素感測器和 122 度視野的橫向超廣角前置相機支援「人物居中」，升級的 1200 萬像素廣角後置相機提供高解析度照片和細緻的 4K 影片，並支援 240 fps 慢動作攝影。同步推出專為新款 iPad 設計的全新巧控鍵盤，配備大尺寸觸控式軌跡板的鍵盤，還有全新14鍵功能列。支援Apple Pencil (第 1 代)，但配對和充電須使用USB-C 對 Apple Pencil 轉接器。iPad 10 Wi-Fi版售價14,900 起，Wi-Fi + 行動網路機型售價 19,900 起。