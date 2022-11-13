左營海軍眷村通盤檢討　文化局駁斥海軍眷村解編、毀樹

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文化局指出，左營海軍眷村並未解除或縮小文化景觀，活化文化資產是目前社會最大共識，不宜斷章取義的將活化誤導成「賣地毀樹」這種狼來了的老戲碼製造民眾及相關文化團體恐慌。原本文化景觀區內老樹均已進行調查紀錄，未來將以老樹納入新舊融合方式引進民間資源活化。
左營海軍眷村於民國99年登錄文化景觀，總面積達59公頃，市府雖推動以住代護計畫，惟規模與速度有限，仍有900多戶待修，要求加速活化老舊眷村已成為地方共識。為回應社會期待，加速左營海軍眷村活化發展，，針對登錄迄今12年的文化景觀進行全區通盤檢討，除依文資法之規定與精神外，也以因應時代環境變化、保存現況等因素適度調整保存管理維護原則，相關通檢成果將提送文化景觀審議委員會進行審議。
陳啓仁表示，左營海軍眷村人文歷史豐富，區位條件優良，引進民間資源活化是必要的發展方向。整體規劃應朝向保存眷村重要元素、全面修復老舊眷舍、補充現代化公共設施、新舊融合景觀協調之原則，優化整體文化景觀，才能成就眷村保存再生。
文化局也同步透過親訪與公聽會等方式蒐集民意，經諮詢學者專家、當地里長、議員及團體等，均期待朝向保存眷村重要元素（紋理、老樹、重要建物、軍事消防設施等）、新舊併存景觀協調、補充公共設施不足(增加社區活動中心、公托、公幼、長照、社宅等)及強化交通路網等原則進行，文化局將參照相關意見納入眷村活化再發展方向辦理。