左營海軍眷村通盤檢討　文化局駁斥海軍眷村解編、毀樹

左營海軍眷村登錄迄今歷 12 年，文化局為維繫眷村核心價值與未來活化發展方向，文化局特聘請高雄大學教授陳啓仁擔任左營海軍眷村文化景觀活化再生總規劃師，進行左營海軍眷村整體通盤檢討。未來從保存眷村重要元素、修復老舊眷舍，補充公共設施、新舊融合景觀，將陸續引進民間資源來成就眷村保存再生。

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▲保存眷村紋理。（圖／記者郭凱杰翻攝）

文化局也針對，日前森林城市協會釋出左營海軍眷村即將解除文資保護、拆屋、毀樹等訊息嚴正駁斥，認為該護樹團體應先向主管機關查證，不應捕風捉影臆測，並以非本文化景觀活化之模擬圖卡混淆視聽，散播不實訊息。

▲眷村場域活化_工作室。（圖／記者郭凱杰翻攝）

文化局指出，左營海軍眷村並未解除或縮小文化景觀，活化文化資產是目前社會最大共識，不宜斷章取義的將活化誤導成「賣地毀樹」這種狼來了的老戲碼製造民眾及相關文化團體恐慌。原本文化景觀區內老樹均已進行調查紀錄，未來將以老樹納入新舊融合方式引進民間資源活化。

▲眷村場域活化_文創市集。（圖／記者郭凱杰翻攝）

左營海軍眷村於民國 99 年登錄文化景觀，總面積達 59 公頃，市府雖推動以住代護計畫，惟規模與速度有限，仍有 900 多戶待修，要求加速活化老舊眷村已成為地方共識。為回應社會期待，加速左營海軍眷村活化發展，，針對登錄迄今 12 年的文化景觀進行全區通盤檢討，除依文資法之規定與精神外，也以因應時代環境變化、保存現況等因素適度調整保存管理維護原則，相關通檢成果將提送文化景觀審議委員會進行審議。

▲眷村場域活化_眷村民宿。（圖／記者郭凱杰翻攝）

陳啓仁表示，左營海軍眷村人文歷史豐富，區位條件優良，引進民間資源活化是必要的發展方向。整體規劃應朝向保存眷村重要元素、全面修復老舊眷舍、補充現代化公共設施、新舊融合景觀協調之原則，優化整體文化景觀，才能成就眷村保存再生。