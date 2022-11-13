小S當年「這角色」暴紅！被壓力擊潰痛哭：無法再面對她
大小S當年主持綜藝節目《娛樂百分百》暴紅，兩個人自然且無厘頭表現，非常受年輕觀眾歡迎，創造的許多經典角色和台詞，例如為粉絲解惑的「仙女下凡來解答」和活力十足的「徐老師1分鐘健身操」掀起粉絲模仿潮，不過，小S近日卻自曝當時為了角色創意枯竭，壓力大到不行，還曾一度崩潰痛哭。
《小姐不熙娣》邀請昔日康熙來賓登場，包括模仿小S起家的小8（張允曦）和「翻版陳幸妤」ㄚ子，小8透露因短劇《空姐忙什麼》嘗到走紅滋味，酬勞水漲船高，但拍攝僅有大綱，其餘全靠自由發揮、即興創作，讓非科班出身的她感覺被掏空，演戲都很心虛，不敢面對觀眾，竟在最紅時候選擇離開演藝圈，出國留學深造。
小8分享這段往事時，小S感同身受，坦言當初《娛百》徐老師暴紅，1分鐘瘦身操帶動觀眾模仿熱潮，她每天必須苦思台詞和動作，文思枯竭時甚至想拜託製作單位廢掉這個單元，某次回家時大S先下車，她在停車場崩潰大哭，開著車漫無目的地亂逛，只想逃離這角色，崩潰表示「我已經沒辦法再面對徐老師了」，描述昔日受挫心境，讓粉絲相當心疼。
而小8讀書進修為自己充電，雖然賺的錢少了，內心感覺很滿足。可惜說起這段故事時，ㄚ子不時打斷她的發言，吐槽她有很多機會卻很愛抱怨，還任性拋下團隊，讓訪問現場氣氛尷尬，主持人小S和派翠克趕緊當起和事佬，轉移話題才讓節目繼續下去。