守護正義翻轉林園　台灣基進楊佩樺競總成立好彩頭

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楊佩樺說，參選至今許多人都告訴她，地方的選舉不用考慮其他事情，只要可以服務、喬事情就好，但自己認為絕非如此，每個候選人都應該面對台灣主權與中國威脅的問題。任何和中國偷來暗去的人，沒資格選台灣的公職人員，更沒有資格包政府工程，但自己不能講太明白，身上還有三條告訴。楊佩樺表示，自己是林園大寮栽培的護理人員，曾經在大寮輔英讀書，後來也在林園的建佑醫院擔任過護理師，希望進入議會，以自身專業提出健康政策，用政策為鄉親服務，如此一來，不管是老人家、年輕人，都可以被照顧。
楊佩樺說，丈夫十年來都是站在保衛台灣第一線的職業軍人，這一年多來，因為他需要堅持行政中立，都與參選中的她「保持距離」，沒想到還是掃到颱風尾，自己對丈夫很抱歉，他卻請自己要堅持下去，這樣的軍人，對外面對中共威脅，對內還要面對中國國民黨找碴，實在太超過。楊佩樺轉述，丈夫對她說，「我支持妳，但希望要一直記得為何參選，一直堅持做對的事情，要為台灣打拼，當丈夫站在保護台灣第一線，請佩樺站在守護議會第一線」
在地青年黃馨瑩表示，自己是林園在地的小孩，一路上曾擔任警察、進入地檢署，後來又轉換跑道擔任律師，看到世界上有很多不公不義的事情，這次選舉也是如此，因此自己在楊佩樺成立服務處後， 就開始當服務處法律諮詢，服務鄉親的同時，也為楊佩樺加油打氣。
黃馨瑩說，既然現在可以用選票，選舉出有理念的年輕人，為何要選恐嚇鄉親的人？希望年底的選舉過後，年輕的佩樺可以讓林園、大寮變新、有希望，讓可以讓林園大寮起飛，大方前進勇敢實踐夢想。
台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁指出，自己是本次台灣基進高雄七位候選人當中唯一二度參選，還記得2018初次參選時，身為一個年輕女性和戰友一同打拼，在當時的高雄卻遇到最會選舉、最會說謊、最會開空頭支票的韓國瑜，基進看不下去，但那時候韓國瑜正風光，沒有人敢跟他對嗆，基進五個年輕人站在第一線，大聲指出韓國瑜的謊言。
台灣基進三民區市議員候選人張博洋回憶，還記得當初楊佩樺剛參選，第一次在林園舉辦客廳會時，自己看到群組的訊息，說那次現場不到五個人，這次現場卻來了三百多位鄉親，足見鄉親的肯定，以及佩樺的努力。
張博洋表示，林園是自己人生中特別的地方，因為踏入政治前，自己曾在大林蒲工作，時常來到鄰近的林園，非常熟悉，且對林園的印象是一個單純、善良，且有正義感的地方。
台灣基進黨主席陳奕齊說，楊佩樺是自己的好戰友，看到許多鄉親蒞臨感到很開心，但距離選舉剩兩個禮拜，鄉親的任務很重大，看到楊佩樺力戰邱于軒轟轟烈烈，但是林園大寮相對人際關係比較密切，投票時有許多人情拜託，但請大家要堅持投給楊佩樺，因為這票不是為了自己投、為了佩樺、基進來投票，正因為這張選票是有重量的，是為了台灣共同體所有的同胞來投票，要選出保護台灣的候選人，更是為了你、我，以及沒有投票權的年輕人來投，不僅是因為社會關係而投票。