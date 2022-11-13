薛瑞元酸高虹安「住院不可取」！柯文哲嗆：他是婦產科
台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安遭藍綠夾攻助理費案，日前自稱身心俱疲而住院，但隔天卻帶著點滴針頭拜會新竹縣長楊文科，遭質疑濫用醫療資源，衛福部長薛瑞元受訪時表示，當一個公眾人物這樣的行為不太可取。對此，柯文哲力今（13）日爆料，高虹安住院是他決定的，更酸薛瑞元是婦產科，他才是急重症外科，應該相信他的判斷。
柯文哲今日前往台南輔選，媒體詢問薛瑞元質疑高虹安住院浪費醫療資源，柯文哲表示，其實高虹安當時去住院是他決定的，他看她當時的狀況，醫療上有很多考量，但在這種公開場合去講人家的病歷，因為他是真的有看過病人，薛瑞元是透過電視看到病人，「他是婦產科，我是急重症外科，所以大家應該相信我當時的判斷」，如果住很多天是不對的，如果住一天出院是OK的，在她極度耗弱情況下給她reset（重置、重設）。
柯文哲說，如果像台大很不願意讓人住院，就要躺在急診一天、兩天，不過要在急診躺一天，特別是立法委員，太困難了，會有很多干擾，所以綜合考量結果是住一天、趕快出院。
台灣民眾黨稍後澄清指出，柯文哲所稱「高虹安住院是我決定」，原意柯文哲與高虹安見面後, 以醫師經驗研判高虹安有就醫需求。而高虹安在就診後，醫生亦照專業判斷安排住院, 高虹安遵照醫囑辦理住院，薛瑞元只憑媒體報導印象, 刻意扭曲, 罔顧事實與人性。