高雄樂活節紙風車壓軸觀眾爆棚　趙天麟：政治可以不一樣

邁入第 12 年的高雄樂活節， 12 日晚間在鼓山區大榮中學上場。立法委員趙天麟邀請紙風車劇團演出蕃薯森林奇遇記，現場湧入超過五千名觀眾，市議員李喬如、簡煥宗也到場共襄盛舉。趙天麟委員表示，「政治可以不一樣」一直是他從政的理念，政治可以用不同的方式貼近人民的生活，所以 12 年來，堅持以一場又一場的藝文活動，與民同樂。

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▲立委趙天麟表示，「政治可以不一樣」一直是他從政的理念，政治可以用不同的方式貼近人民的生活，所以12年來，堅持以一場又一場的藝文活動，與民同樂。(圖／記者郭凱杰翻攝)

今年的高雄樂活節由唐美雲歌仔戲團率先登場演出、繼一起樂活大型氣墊樂園、寶島歌王之夜後，壓軸場舉辦在鼓山區的大榮中學，特別邀請紙風車劇團演出，下午時間一到，即有民眾攜家帶眷到現場卡位，希望能夠佔得好位置，欣賞精彩的藝文饗宴，活動由高雄市國際青年表演藝術發展協會所組成的「美邁啦啦隊」拉開序幕，緊接著紙風車劇團精彩的演出，讓現場充滿歡笑聲。

▲今年的高雄樂活節壓軸場舉辦在鼓山區的大榮中學，特別邀請紙風車劇團演出。(圖／記者郭凱杰翻攝)