高雄樂活節紙風車壓軸觀眾爆棚 趙天麟：政治可以不一樣
邁入第12年的高雄樂活節，12日晚間在鼓山區大榮中學上場。立法委員趙天麟邀請紙風車劇團演出蕃薯森林奇遇記，現場湧入超過五千名觀眾，市議員李喬如、簡煥宗也到場共襄盛舉。趙天麟委員表示，「政治可以不一樣」一直是他從政的理念，政治可以用不同的方式貼近人民的生活，所以12年來，堅持以一場又一場的藝文活動，與民同樂。
今年的高雄樂活節由唐美雲歌仔戲團率先登場演出、繼一起樂活大型氣墊樂園、寶島歌王之夜後，壓軸場舉辦在鼓山區的大榮中學，特別邀請紙風車劇團演出，下午時間一到，即有民眾攜家帶眷到現場卡位，希望能夠佔得好位置，欣賞精彩的藝文饗宴，活動由高雄市國際青年表演藝術發展協會所組成的「美邁啦啦隊」拉開序幕，緊接著紙風車劇團精彩的演出，讓現場充滿歡笑聲。
高雄樂活節是由立法委員趙天麟所發起，每年8-11月在高雄各區舉辦不同類型的親子藝文活動，活動已連續十二年，趙天麟說，活動自2011年首辦至今，活動地點也從前金、新興、苓雅、前鎮、鼓山、鹽埕，到三民、左營、楠梓，甚至美濃、旗山、岡山等區都有樂活節的足跡，每年都與市民朋友們共同創造了許多歡快時光及珍貴回憶，12年來累積許多感動與感謝，希望未來也可以一直舉辦下去。