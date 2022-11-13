陳淑芳心臟停14秒康復？醫「不敢相信」：超過5秒一定倒
83歲金馬影后陳淑芳日前在節目中自爆，曾經出現「心臟停14秒」的情況，嚇壞現場眾人！陳淑芳表示，日前就醫全身檢查時查出心律不整的問題，遵照醫生指示配戴遠距偵測心律調節器，沒想到回家2個星期後的某個半夜，竟測出心臟整整暫停14秒，不過後來積極治療現已康復。對此，澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪一聽到這樣的狀況也嚇壞，「14秒真的很很可怕！」他坦言一般患者超過5秒心臟沒跳就已經很棘手了，嚴重時可能導致病人當場暈厥。
「通常一般（心臟暫停）3秒是一個標準。」張耿豪說，一般在心臟急救中，病患心跳暫停3秒至5秒就可能導致昏倒的情況，「超過5秒人就一定倒下！」張耿豪解釋，如果患者是當時是站著的，心跳太慢時無法將血液打到頭部，造成頭部缺血，「我們最怕的還是患者突然倒下撞擊到身體任何一個部位，造成額外受傷。」不過張耿豪也說，倒下來後頭部就不是在最高點，以液體往低處流的原理來看，心跳漸漸恢復後血液也會慢慢回流到頭部，患者也會漸漸醒過來。
至於陳淑芳心臟暫停14秒為何還沒事？張耿豪說，研判是因為陳淑芳當時偵測到時應是半夜躺著睡覺的時間點，不是站著的情況下心跳暫停，不適感就不會這麼明顯。張耿豪補充，一般來說醫師看診時給患者帶回家的偵測器測到心律不整很大機會都在晚上，「我們有時候會發現病人在睡覺時心跳太慢。」再加上不是站著的情況，暈厥症狀不明顯，很多病患也是到看到偵測圖才驚覺。
另外，張耿豪也指出心律降低的兩大類主因，一是指揮心臟跳動的電路退化導致，有可能是先天情況不好或是慢性疾病造成纖維化或功能開始喪失，進而導致心臟有時候會跳不太起來。至於第二類主因「心肌梗塞」，張耿豪解釋心臟電路本身也算是心肌，倘若今天梗塞了想當然也會傷到這些電路，「那當傷到中繼站的部分時，影響就會非常大。」
張耿豪提醒，如果發現心肌梗塞徵兆，建議「及早發現，及早治療」，若早點打通梗塞情況的話傷害就有可能降低不少，反之拖久了可能因為傷到心臟而落下後遺症等，後果不堪設想。