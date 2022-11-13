馬不停蹄拜票　陳其邁：選對人可把事情做好讓城市更進步

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陳其邁認為，高市府團隊在高雄的努力，像是台灣燈會、文博、台灣設計展等，很多人週六、週日都到高雄，網友常開玩笑高雄市「不講武德」，競選團隊希望所有的其他縣市朋友能分享高雄這2年來努力不斷追求進步，希望說能夠讓大家也能夠知道，高雄2年拚4年的成績。
有關化身綠營超強母雞跑全台，陳其邁也提到，縣市長選舉選對人也可以把市政做好，讓城市更進步，民進黨有非常多優秀的縣市長候選人，希望其他縣市朋友可以支持民進黨提名的候選人，這也是他的責任。
陳其邁預定於明（14）日起啟動車掃，以拉抬民進黨在各選區推出的非現任議員候選人，期待民進黨能夠力拚單獨過半。高雄市黨部主委、陳其邁連任競選總部執行總幹事許智善強調，惟有達成「市長連任、議會過半」的目標，高雄才能真正起飛。
陳其邁今天一早先到高雄林園早市陪同黨籍議員拜票，緊接著下午前往南投草屯替縣長候選人蔡培慧助講，晚上則會北上桃園陪同市長候選人鄭運鵬車掃。陳其邁一日輔選行程緊緊緊，全台北中南趴趴走，超高人氣外溢高雄。
民進黨本次提名的非現任議員有第一選區（大旗美地區）林慧欣、第三選區（大岡山地區）陳慶鴻和林志誠、第四選區（左營楠梓）黃偵琳、第五選區（鳥松仁武大樹大社）黃飛鳳、第七選區（三民）林武忠、第八選區（前金新興苓雅）湯詠瑜、第九選區（鳳山）蘇致榮、第十選區（前鎮小港）黃彥毓和黃雍琇、第十一選區（林園大寮）洪村銘和李雨庭。