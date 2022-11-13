馬不停蹄拜票　陳其邁：選對人可把事情做好讓城市更進步

高雄市長陳其邁今 (13) 日前往林園早市拜票，爭取選民支持。談到高雄這 2 年來的施政成績，陳其邁表示，希望鄉親再給他 4 年的時間，「我們 2 年拚 4 年」，高雄在很多重大投資不管是工業、服務業、各級產業，都有實質進步跟成長。

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▲陳其邁預定於明（14）日起啟動車掃，以拉抬民進黨在各選區推出的非現任議員候選人，期待民進黨能夠力拚單獨過半。(圖／記者郭凱杰翻攝)

陳其邁強調，未來 4 年對高雄轉型非常關鍵，尤其半導體廊帶、亞灣 2.0 的計畫跟各級產業的提升，「希望所有市民給我們支持，也會更謙虛傾聽民意」。再過 13 天九合一選戰就要投開票，陳其邁說，也不是只有高雄在選舉，六都跟其他縣市也在選舉，相信選對人可以把事情做好讓城市更進步。

陳其邁認為，高市府團隊在高雄的努力，像是台灣燈會、文博、台灣設計展等，很多人週六、週日都到高雄，網友常開玩笑高雄市「不講武德」，競選團隊希望所有的其他縣市朋友能分享高雄這 2 年來努力不斷追求進步，希望說能夠讓大家也能夠知道，高雄 2 年拚 4 年的成績。

有關化身綠營超強母雞跑全台，陳其邁也提到，縣市長選舉選對人也可以把市政做好，讓城市更進步，民進黨有非常多優秀的縣市長候選人，希望其他縣市朋友可以支持民進黨提名的候選人，這也是他的責任。

陳其邁預定於明（ 14 ）日起啟動車掃，以拉抬民進黨在各選區推出的非現任議員候選人，期待民進黨能夠力拚單獨過半。高雄市黨部主委、陳其邁連任競選總部執行總幹事許智善強調，惟有達成「市長連任、議會過半」的目標，高雄才能真正起飛。

陳其邁今天一早先到高雄林園早市陪同黨籍議員拜票，緊接著下午前往南投草屯替縣長候選人蔡培慧助講，晚上則會北上桃園陪同市長候選人鄭運鵬車掃。陳其邁一日輔選行程緊緊緊，全台北中南趴趴走，超高人氣外溢高雄。