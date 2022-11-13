楊冪前夫牽手新歡曝光！竟是她閨蜜 網嚇：劇情太抓馬
中國一線女星36歲楊冪2018年離婚，前夫劉愷威最近結交新歡，被抓包私下牽手出遊，一度傳出是女星尤靖茹，女方緊急跳出來否認，昨（12）日終於揭曉真相，他和新歡同遊徑山寺，網友從女方的帽子、褲子等服飾比對，女主角疑似是40歲的演員李曉峰，比較戲劇性的是，楊冪和李曉峰在待映新戲《愛的二八定律》飾演閨密，沒想到劇裡的好友，變成現實裡的前後任，讓網友驚訝表示「太抓馬了」、「信息量太大」！
劉愷威當年娶回星運大好的楊冪，兩人育有一女「小糯米」，沒想到他拍戲時和演員王鷗在飯店房內幽會，被踢爆婚內出軌，新聞曝光後他堅稱在房內看劇本，被網友群嘲是「夜光劇本」，楊冪選擇相信老公，撐了幾年後還是走上離婚一途。劉愷威近期錄製《披荊斬棘的哥哥2》到中國發展，新戀情因而被抓包曝光。
劉愷威先前被拍到和李曉峰牽手散步，感情頗為甜蜜，這次則同遊徑山寺，由於李曉峰短髮很顯眼，帽子和褲子與直播時都是同款服裝，被眼尖網友認出，她在新戲裡《愛的二八定律》飾演楊冪的嫂子，同時也是閨密，楊冪在劇裡還帶她抓包渣男，沒想到真實人生又因劉愷威產生聯結，讓粉絲心疼楊冪，苦笑說這劇情太8點檔了。