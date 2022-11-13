夏于喬「22秒色色片」流出 《女優》粉絲嗨翻：聲音不錯
由導演周美豫執導的喜劇電影《女優，摔吧！》，找來夏于喬、吳映潔、黃心娣主演。周美豫導演受訪時表示，兩位女主角夏于喬、吳映潔為詮釋AV女優，努力克服害羞進入角色，吳映潔拍攝期間每天回家看「愛情動作片」觀摩學習，夏于喬則表示，自己找來美國、日本的紀錄片或講述AV女優的電影觀摩。
夏于喬分享自己平常就是喜歡看各類型電影的人，接演《女優，摔吧！》後特地把之前曾看過的像是《A片現場不NG》，還有一些介紹AV女優的紀錄片找出來複習一次，除此之外還看了女性摔角的影集《GLOW：華麗女子摔角聯盟》，夏于喬說：「因為我不曉得一個女孩子是怎麼成為AV女優的，就跟電影一樣有可能是被騙也有些是自願的，當時看了很多來了解AV女優是怎麼樣走上這一路的。」
夏于喬在片中飾演吳映潔的AV女優前輩，從影以來首度挑戰大尺度拍攝，夏于喬表示：「自己拍戲時只有想著專注做到最好，沒想到拍完後經紀人告訴她，剛剛她感到很害羞和尷尬，那代表我表現得還不錯啊！」劇組在日前在抖音曝光夏于喬「超爽叫」影片，觀看人數突破百萬，網友還稱讚她：「叫出新高度」、「後面聲音不錯喔」、「可以啊這戲風多變。」