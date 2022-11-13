盧秀燕成立競總湧入2千人　蔡其昌：市民才是勝負關鍵

▲盧秀燕表示，對她而言「媽媽市長」是一個無上光榮的名詞。（圖／盧秀燕競總提供，2022.11.13）
▲盧秀燕表示，對她而言「媽媽市長」是一個無上光榮的名詞。（圖／盧秀燕競總提供，2022.11.13）

記者顏幸如／台中報導

2022-11-13 15:13:34

台中市長盧秀燕今（13日）以「市民最大咖」為主題成立競選總部，邀請數百位「燕子主委」齊聚，現場湧入近2千位支持者，盧秀燕帶領全場大合唱「天下媽媽都是一樣的」，強調對她而言，「媽媽市長」是無上光榮的名詞。對手蔡其昌諷刺盧秀燕玩政治話術，並指「台中市民才是決定這場選戰勝負的關鍵」。

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▲台中市議長張清照送「凍蒜」禮籃給盧秀燕。（圖／盧秀燕競總提供，2022.11.13）
▲台中市議長張清照送「凍蒜」禮籃給盧秀燕。（圖／盧秀燕競總提供，2022.11.13）
盧秀燕在燕子戰旗的迎接下進場，在戰鼓聲中授旗給江啟臣、顏寬恒等7位總幹事，期盼在選戰倒數最後衝刺時刻，成為她的分身。她表示從政30年一路走來，初衷都是以民為本。對她而言為母則強，「媽媽市長」是無上光榮的名詞，媽媽是有信用的、是勇敢的，危機來的時候義無反顧守護這個城市。

她說，過去4年台灣碰到兩個大災難，第一個是百年大旱，她率領市府團隊即時調度水源度過危機；第二個是撼動全球的新冠疫情，疫情期間她親自開了超過200場防疫直播記者會、開設快打站，維持城市如常運轉。

▲台中市長盧秀燕今成立競選總部，邀請百工百業一起當她的燕子主委。（圖／盧秀燕競總提供，2022.11.13）
▲台中市長盧秀燕今成立競選總部，邀請百工百業一起當她的燕子主委。（圖／盧秀燕競總提供，2022.11.13）
盧秀燕強調，媽媽最重視教育文化，雖然績效不是一蹴可幾，但長遠來看一定有效果，她上任之前台中教育文化預算是六都吊車尾，過了4年是六都第一。這個家也許未必事事完美，但整體評價最幸福、最想住，尤其教育評比獲得第一名，她深以為榮，未來4年要讓台中繼續被看到，成為六都第一。

▲盧秀燕競選總部成立大會，現場人潮滿滿氣勢溫馨。（圖／盧秀燕競總提供，2022.11.13）
▲盧秀燕競選總部成立大會，現場人潮滿滿氣勢溫馨。（圖／盧秀燕競總提供，2022.11.13）
民進黨台中市長候選人蔡其昌上午主攻舊縣區，先是深入山城東勢，為無黨籍市議員候選人賴裕銘站台；接著回守海線，為民進黨市議員楊典忠助講。他說民進黨在海線的目標是4席全上，他會努力輔選擊出全壘打。

被問及盧秀燕這幾天拚命在海線造勢，蔡其昌指用處不大。他說海線風頭水尾、沒有建設，邊緣化問題已經很久了，誰有沒有做事，鄉親都很清楚，林佳龍時代推動雙軌高架、環線山手線，盧秀燕都不做，大家不會接受選前才來造勢。

▲蔡其昌為無黨籍市議員候選人賴裕銘站台，強調「台中市民才是決定這場選戰勝負的關鍵」。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.13）
▲蔡其昌為無黨籍市議員候選人賴裕銘站台，強調「台中市民才是決定這場選戰勝負的關鍵」。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.13）
對於盧秀燕找百工百業當「燕子主委」，蔡其昌說這只是政治話術，他批評盧秀燕有空從北到南全台跑透透輔選，卻連自己後援會成立都沒到場，「後援會多半找幹部代打，這是很沒誠意的行為，參加的人抱怨聲都傳來我們耳裡了。」

媒體問他累計演講825場的心得，蔡其昌說，市長最重要的工作，就是解決人民的問題，走遍每個村里、握遍每位市民的手，傾聽所有人的心聲，這樣的市長才是小市民的市長。自己用生命在打拼，跟這座城市一起呼吸一同悲喜，「每天跑、每天聽，走得到就聽得到，拿出行動拿出願景，就可以讓市民感動。」

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