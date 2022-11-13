最強奶媽同框「叔叔」背景超級狂！網驚：難怪敢嗆連千毅
IG超過2百萬粉絲追蹤的網紅「最強奶媽」謝薇安，今年曾因為被連千毅盜用照片而槓上，一舉登上媒體版面。怎料，謝薇安近日又和一名神秘的中年男子同框合影，再度掀起大家關注，原來對方竟然是現任新竹市議長許修睿，也是謝薇安的叔叔，超狂的背景讓網友直呼「難怪無懼連董！」
謝薇安日前在IG上貼出合照，「從小到大讓我最崇拜的您」，並尊稱對方是叔叔。結果馬上被網友們認了出來，叔叔就是現任新竹市議長許修睿。據了解，許修睿過去曾是四海幫海風堂堂主，有著黑道背景，名字也因為犯罪前科的關係換了3次，10幾年前才透過從政洗白，至今成為議會龍頭。
如此強大的背景，也讓不少網友紛紛留言，「難怪無懼連董」、「好意外」、「難怪前幾年敢臭連千毅原來有比謝育全還大咖的人」、「新竹人挺新竹人，議長連任成功」、「叔叔穩穩的，別怕」、「難怪前幾年敢臭連千毅原來有比謝育全還大咖的人」、「真還假？許修睿是妳叔叔？」
說到連千毅和謝薇安的紛爭，起因是連千毅在某次直播中，盜用了「最強奶媽」謝薇安的比基尼照片，並謊稱是自家的工作人員，結果馬上就被網友抓包，謝薇安更因此痛批「不要用這種方式去傷害女孩子」，並要求連千毅道歉，但連千毅卻強調是在開玩笑，這讓謝薇安十分不滿，一度想要提告，強大的火力也登上媒體版面。（編輯：詹鎰睿）