陌生人擅闖農舍獵殺寵物豬！飼主崩潰報警：沒有法律了嗎
台南有一位民眾指控，養在自家農舍的寵物豬，從小養到大像家人一般，但在日前卻遭幾位陌生男子，帶狗帶刀大舉闖入，兩隻寵物豬在自家遭「行刑處決」，農舍內滿地鮮血，對方還把寵物豬當成獵物般扛走，讓主人崩潰直呼「台灣沒有法律了嗎？」
這位飼主在臉書「爆料公社」發文，心痛分享了數張監視器拍下的照片，可以看見一群人帶著獵犬大搖大擺闖入原PO農舍，將寵物豬屠殺之後扛在肩上帶走，讓原PO不禁感慨「天啊！這個社會怎麼了？這是我們從出生養到現在的寶貝，你們像強盜一樣，光天化日你們帶刀帶部隊的進來追殺，還進去牠們的豬舍追趕，在我們家行刑處決搞得滿地鮮血。台灣沒有法律了嗎？」
原PO透露自己向警察報案時，警察回覆「這只是一般竊盜案件而已」，讓原PO大呼無法接受。不過後來原PO也補充表示，「感謝警方在報案2個小時內就迅速破案，將相關涉案對象全部移送法辦。所長已經派員加強巡守～謝謝大家關心！」
據了解，這起案件發生在台南白河山區的一處私人果園，警方表示由於果園附近有山豬出沒破壞農作，因此其他居民找來獵戶獵捕山豬。不料獵戶們把寵物豬當成目標，還闖入飼主的私人土地獵殺。警方指出，已經將6位獵戶依加重竊盜罪移送法辦，至於飼主覺得竊盜罪還不夠，警方會對實際下手殺害豬隻的獵戶再追加毀損罪送辦，因為寵物雖然是主人的寶貝，但在刑法上仍被視為物品。（編輯：倪浩軒）