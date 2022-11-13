iPhone打字必學「這一招」 免換輸入法比別人快好幾秒
上班族每天的文字訊息應該有很多文字組合是固定，且需要經常輸入的情況出現，如果同時又有英文、標點符號、特殊字等，就需要不斷地切換鍵盤，有時不慎少掉一個符號可能會鑄成大錯！《NOWnews今日新聞》就來分享iPhone上的「替代文字」功能，只需要事先設定好，接下來簡單key進輸入碼就會出現設定的字詞，幫你省下好幾秒鍵盤切換的時間，但要事先提醒，部分軟體無法使用套用此快捷功能喔。
iPhone用戶如果經常需要傳送特定文字串給別人，像是公司行號的標準用字，或是每天一早的早安訊息，如果事先設定好「替代文字」就能省下不少時間，舉例來說，記者經常使用到《NOWnews今日新聞》的文字串，事先設定好輸入碼為nns，接下來只需要輸入三個字母就能出現設定好的文字，不需要切換輸入法。
此外，對於忙碌的雙薪家庭來說也超方便，舉例來說，原本應該要接小孩，但卡在會議上如果打一串文字，在會議上可能稍嫌不夠禮貌，假設事先設定sos輸入碼替代要對方幫忙接孩子，在會議中只要打三個字母就能交代完成。
使用方式為：設定 →一般→ 鍵盤→替代文字，在右上方按下「+」就能開始設定，在「字詞」輸入你想要的指定字詞，下方的「輸入碼」建立自動轉換的指定字詞，用拼音、注音、或英文字母等都可以。在相同的Apple ID帳號可以通用設定好的替代文字，Mac也能使用，但比較可惜的是，替代文字功能只限iPhone、Mac內的官方原生軟體，像是常用的Word、Excel 無法支援。