醫師公會全聯會：居家照護上路後、染疫者住院率下降至1%

我是廣告 請繼續往下閱讀
醫師公會全國聯合會今日發出聲明表示，對於中輕症的染疫患者，以居家隔離照護取代大規模集中檢疫所的隔離，並安排責任醫師給予關懷，同時對有重症風險的人即時給予抗病毒藥物，讓潛在的重症患者消弭於無形。
醫師公會全國聯合會進一步說明，今年4月中旬衛福部開始推動輕症確診者居家照護政策時，新北市、高雄市、花蓮縣、基隆市首先響應，醫師公會全國聯合會也大力呼籲全體醫師投入參與，全國各縣市均陸續加入照護行列，有效降低民眾染疫恐慌，並紓解民眾湧入醫院，癱瘓醫療量能的風險，並指出，在此政策推動前，染疫者的住院率超過3%，該政策推動後，染疫者的住院率下降至1%，換言之，減少染疫者7成以上的住院機會，間接使醫院得保存醫療量能，照顧急重症病患以挽救更多生命，使台灣與其他OECD國家相比，每十萬人口COVID-19累積超額死亡率排名世界第四低。
醫師公會全國聯合會也提到，在本土COVID-19疫情最嚴峻時刻，全體醫護人員配合政府不斷調整的防疫政策，除了原有的醫療服務外，義不容辭承擔六大任務，並秉持無私奉獻的精神，日以繼夜地照顧確診病患，提供即時的醫療諮詢與必須的藥物，適切解除民眾疑慮，並持續追蹤病患每日病情發展，於必要時協助轉介，落實分級醫療。
該會聲明最後強調，正因醫師願意深入關懷每個家庭，讓染疫民眾得以於熟悉的居家環境，獲得最妥善的醫療照護，避免集中式隔離管理，彰顯了防疫中台灣堅守的人權價值與共識。