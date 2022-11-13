「友善連線」拋區域合作政見　張善政：建桃園新北生活圈

▲國民黨桃園市長候選人張善政與新北市長侯友宜的「友善連線」，拋出區域合作政見，建構桃園新北生活圈。（圖／資料照片）
▲國民黨桃園市長候選人張善政與新北市長侯友宜的「友善連線」，拋出區域合作政見，建構桃園新北生活圈。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-11-13 16:11:182022-11-13 16:13:42

國民黨桃園市長候選人張善政昨（12）日上午出席龜山區市議員候選人林明義跨區域合作建設平台說明會，新北市長侯友宜與桃園市議會議長邱奕勝均受邀出席。侯友宜致詞時表示，桃園跟新北本來就一家人，「善政做市長，就沒有所謂1280的問題」。張善政則指出，過去桃園跟新北執政不同黨，很多事情難協調，為了讓龜山、甚至整個桃園都跟新北建構生活圈，桃園也應該讓國民黨執政。

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這場跨區域合作建設平台說明會在龜山區陸光里河濱公園舉行，儘管是週末一早，活動現場仍然湧進諸多支持者，見證「友善連線」的風采，由於主辦方還準備爆米花，讓政策說明會氣氛輕鬆，像是一場小型的園遊會。

新北市長侯友宜致詞時坦言，這次選舉在桃園是一場辛苦的選戰，因為張善政在桃園工作十多年，但畢竟是第一次選舉，古意善良寬待別人，但選舉的過程當中，同時要捍衛他的正派、善良，所以這段時間看到他的艱苦、信念與勇敢，展現帶領桃園向前走的正向力量。

侯友宜提到，桃園跟新北本來就一家人，他以龜山為例，就位在林口隔壁，與新莊連成一條橫線，「交通設計上，可以建構一條到新北的高架快速道路，龜山往南，有桃園的善政會處理，往北就希望我跟龜山、桃園的市長一起努力。」

▲「友善連線」拋區域合作政見 張善政：建構桃園新北生活圈。（圖／資料照片）
▲「友善連線」拋區域合作政見 張善政：建構桃園新北生活圈。（圖／資料照片）
至於張善政拋出的「桃北北基1280月票」，侯友宜也坦言，「張善政做市長，就沒有1280的問題，以前就要講很久，後來大家有不一樣的聲音，我們都尊重，但一定要務實，經費怎麼處理，怎麼面對。」

張善政則表示，桃園、新北、台北與基隆是一個很大的共同生活圈，過去桃園跟新北由不同政黨執政，很多事情難以協調，為了讓龜山、甚至整個桃園都跟新北建構生活圈，桃園也應該讓國民黨執政。

張善政也肯定市議員候選人林明義，提出的諸多政見都是為了讓新北和桃園更方便，「像是青山路、壽山路打通，將來還有高架道路通到新北，林口交流道要趕快督促高公局改善，每件都是龜山鄉親想要的。」

張善政強調，這次用龜山當作自己和侯市長合體的平台，就是為了彰顯將來打造北部共同生活圈的企圖心，「1126挺善良」與「侯侯做代誌」（好好做事），相得益彰，把新北跟桃園拉抬到全國的能見度。

另，張善政與侯友宜今日共有三次「同框」機會，除林明義的跨區域合作建設平台說明會外，還有蘆竹區市議員候選人錢龍競選總部成立大會，以及晚間在板橋舉行的「再一次歡呼・六六大勝」晚會 ，屆時國民黨六都候選人將同台造勢。

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