藍營六都候選人合體　張善政喊話齊當選「台灣向上提升」

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張善政致詞時，先向外界介紹五位政壇前輩。他指出，台中市長盧秀燕是資深立委、媽媽市長，承諾要推動陽光政治、給台中清淨空氣與活水的經濟，「4年來她都做到了。」至於新北市長侯友宜和他則是老朋友，「38年前，我有幸跟侯市長一起獲得救國團『青年獎章』的榮譽，他那時已經是打擊犯罪的英雄，現在更是傑出的市長。」
張善政提到，柯志恩教授是自己在國民黨智庫的同事，擔任不分區立委時，短短一屆就被選為最好的模範立委、最認真的教育立委，「我相信她當高雄市長，一定會帶領高雄再創高峰。」
對於台南市長候選人謝龍介，張善政同樣大力推薦，身為資深市議員的謝龍介，無疑是最了解台南市政問題的人，「相信只要有決心、不放棄，龍介兄就有希望翻轉台南。」
張善政說，台北的蔣萬安委員是優秀的律師、有戰力的立委，相信他會用矽谷律師的執行力與創新力，實現每一個市民對台北的期待。
張善政表示，桃園、台北、新北及基隆已是一個共同生活圈，四座城市加起來接近一千萬人，有電子、資訊、金融、商業服務等產業，有國際機場，也有海港，是台灣「對內整合、對外競爭」的重點都會圈。
張善政也提到「桃基北北 Mega City」的概念，四座城市不論是交通路網的建構、產業的發展，或是環保治理等議題，都要一起協調、一起進步，台灣才會有競爭力，「不只要讓六都候選人都當選，基隆的國樑也要當選，所有國民黨的候選人一起當選，台灣才會向上提升，越來越好。」