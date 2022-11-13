主席保衛戰？蔡英文赴桃園站台　朱立倫：用同一套騙選票

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媒體詢問，蔡英文今到桃園幫鄭運鵬輔選，外界視桃園已成主席保衛戰？朱立倫受訪表示，蔡總統每天都在拚政治、權力與位置，不知道每天的所做所為，都是在傷害中華民國。朱強調，這次選舉很簡單，執政黨到底做得好不好？人民日子有無快樂一些？生活比較安定一些？下一代能否安心在這成長？及經濟、防疫做得好不好？
朱立倫痛批，做不好又想用意識形態、保衛戰或政治議題，來掩蓋民進黨施政無能、貪汙腐化或掌控網軍。朱直言，這樣的時代已經過去，尤其很多年輕人不吃這套，他點名蔡英文每次都用同一套騙選票，用網軍操控輿論，不可能會再獲得民眾認同，不指桃園、台北如此，全台各地都發生了很大改變。
至於怎麼看桃園市長選戰？朱立倫說，看到至少三個主要媒體，差距正擴大當中，這毫無疑問，但知道民進黨最後關頭會用各種奧步，大家都說「民主奧步黨」，意圖用奧步拚勝選，不過相信民眾的力量與反撲可打贏民主奧步黨。
媒體追問張善政，鄭運鵬直搗藍營票倉龍潭區，蔡英文幫忙站台是否擔心？張善政直言不擔心，並強調藍營團結非常紮實，自己也去了龍潭很多次，與桃園的緣分也是從龍潭開始，龍潭選舉團隊每天都很用力幫忙拉票，因此所造成的支持者力道，絕對是不容易被終結。