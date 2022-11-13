醫師節頒獎典禮盛大舉行　獲頒行醫逾40年資深醫師破千位

▲行政院長蘇貞昌今（13）日出席「第75屆醫師節慶祝大會暨資深醫師、醫療典範獎、防疫特殊貢獻獎、台灣醫療報導獎頒獎典禮」。（圖／中華民國醫師公會全國聯合會提供）
▲行政院長蘇貞昌今（13）日出席「第75屆醫師節慶祝大會暨資深醫師、醫療典範獎、防疫特殊貢獻獎、台灣醫療報導獎頒獎典禮」。（圖／中華民國醫師公會全國聯合會提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-11-13 16:06:11

「第75屆醫師節頒獎典禮」於今（13）日盛大舉行，今年總共頒發行醫40年以上「資深醫師」1232位，肯定獲獎者對台灣醫療服務的長期付出與貢獻，中華民國醫師公會全國聯合會表示，希望年輕後輩醫師不僅傳承、更要青出於藍，共同守護全民健康。

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醫師公會全國聯合會於今日舉辦「第75屆醫師節慶祝大會暨資深醫師、醫療典範獎、防疫特殊貢獻獎、台灣醫療報導獎頒獎典禮」，由醫師公會全聯會理事長周慶明主持，他表示，新冠疫情在全球爆發兩年多來，台灣在總統蔡英文的領導、行政院長蘇貞昌的坐鎮指揮，前指揮官陳時中帶領的防疫團隊不眠不休的打拼、以及全國醫療院所全力配合政府防疫政策，並積極落實分級醫療下，用最正確的防疫政策守住疫情，維護國家經濟發展，讓台灣在全世界發光發熱，受到世界的肯定。

周慶明指出，今年四月台灣疫情嚴峻時刻，看到全國醫界同心協力對抗病毒，基層診所除原有的醫療服務外，義不容辭承擔六大防疫任務，醫院更是日以繼夜給予中重症病患最完整、最即時的醫療照護，他再次感謝所有第一線防疫人員，與全國五萬四千名醫師持續守護國人生命安全，持續強化健康防疫安全網，建立醫療防疫全民安全體系目標努力。

會中，蔡英文親臨大會頒發「111年防疫特殊貢獻獎」予周慶明、醫師邱泰源及醫師洪德仁等3位受獎代表，感謝醫界守護台灣人民生命健康，副總統賴清德頒發「台灣醫療典範獎」予20位醫師，彰顯默默奉獻、堅守崗位、濟世救人的醫者情懷，蘇貞昌頒發「行醫滿70年資深醫師」2位醫師，感謝他們長期以來在醫療工作上的無私奉獻；衛福部長薛瑞元頒發「台灣醫療貢獻獎」予18位醫師及頒發「資深醫師」，感謝他們默默的付出，提升台灣醫療品質，增進民眾健康福祉。

此外，醫師公會創辦「台灣醫療報導獎」，迄今已邁入第8屆，醫師公會全聯會表示，今年投稿件數創歷年新高，本獎分為「平面類」、「廣電類」、「新媒體類」及「徵文」，從各類投稿作品中，就醫界全心投入防疫的報導相當深入且豐富，民眾對居家照護多持肯定看法，對醫師照護醫療專業與耐心，充分表達感謝之意，「這就是對醫界最大的鼓勵與支持。」

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