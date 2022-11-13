醫師節頒獎典禮盛大舉行　獲頒行醫逾40年資深醫師破千位

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周慶明指出，今年四月台灣疫情嚴峻時刻，看到全國醫界同心協力對抗病毒，基層診所除原有的醫療服務外，義不容辭承擔六大防疫任務，醫院更是日以繼夜給予中重症病患最完整、最即時的醫療照護，他再次感謝所有第一線防疫人員，與全國五萬四千名醫師持續守護國人生命安全，持續強化健康防疫安全網，建立醫療防疫全民安全體系目標努力。
會中，蔡英文親臨大會頒發「111年防疫特殊貢獻獎」予周慶明、醫師邱泰源及醫師洪德仁等3位受獎代表，感謝醫界守護台灣人民生命健康，副總統賴清德頒發「台灣醫療典範獎」予20位醫師，彰顯默默奉獻、堅守崗位、濟世救人的醫者情懷，蘇貞昌頒發「行醫滿70年資深醫師」2位醫師，感謝他們長期以來在醫療工作上的無私奉獻；衛福部長薛瑞元頒發「台灣醫療貢獻獎」予18位醫師及頒發「資深醫師」，感謝他們默默的付出，提升台灣醫療品質，增進民眾健康福祉。
此外，醫師公會創辦「台灣醫療報導獎」，迄今已邁入第8屆，醫師公會全聯會表示，今年投稿件數創歷年新高，本獎分為「平面類」、「廣電類」、「新媒體類」及「徵文」，從各類投稿作品中，就醫界全心投入防疫的報導相當深入且豐富，民眾對居家照護多持肯定看法，對醫師照護醫療專業與耐心，充分表達感謝之意，「這就是對醫界最大的鼓勵與支持。」