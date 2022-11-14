廉航動起來了！AirAsia推機票免3千　「這裡」直飛千元找

▲疫後全球漸漸走回正軌，各家廉價航空亦然。像是AirAsia首班馬來西亞直飛班機昨日降落高雄國際機場，為慶復航還推單程未稅機票2272元優惠，讓你輕鬆遨遊台灣與清邁之間。（圖／AirAsia）
▲疫後全球漸漸走回正軌，各家廉價航空亦然。像是AirAsia首班馬來西亞直飛班機昨日降落高雄國際機場，為慶復航還推單程未稅機票2272元優惠，讓你輕鬆遨遊台灣與清邁之間。（圖／AirAsia）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-11-14 00:29:00

隨著全球疫情解封，各大航空公司陸續增飛航班，不少航點逐漸恢復到每天一班，廉價航空也慢慢跟進，逐漸解決了機票貴翻天的窘境。像是AirAsia睽違2年終於迎來與馬來西亞的直飛班機，12日首班復飛班機降落在高雄國際機場。為慶祝復飛，AirAsia也同步宣布即日起至11/27，推出台北、高雄-吉隆坡、台北-沙班航線，單程未稅2,630元起；即將於12/15復飛的台北-清邁航線，也推出單程未稅2,272元的價格。越捷航空更在本月初宣布復飛高雄－胡志明市、河內雙航線，同樣為慶祝復航推出「最低單趟800元」就能遨遊越南。

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AirAsia

AirAsia預計將於12/1復飛台北-吉隆坡、12/10復飛台北-沙巴、12/15復飛台北-清邁，並推出台灣出發前往馬來西亞單程未稅2,630元起的優惠價，旅行時間為2022/11/14至2023/10/28。而受台灣人喜愛的清邁航線，也推出單程未稅2,272元的價格，旅行時間為2022/11/14至2023/6/30。

▲睽違兩年AirAsia再次降落高雄機場，旅客興奮登機，馬來西亞亞航首席執行長 Riad Asmat也激動表示，這次從吉隆坡飛往高雄的首航航班對我們來說是一個期待已久的時刻！（圖／airasia提供）
▲睽違兩年AirAsia再次降落高雄機場，旅客興奮登機，馬來西亞亞航首席執行長 Riad Asmat也激動表示，這次從吉隆坡飛往高雄的首航航班對我們來說是一個期待已久的時刻！（圖／airasia提供）
越捷航空

越捷航空於本月3日宣布自11月起復飛越南兩大經濟、旅遊及貿易中心 : 高雄－胡志明、河內雙航線，高雄－胡志明航線初期每周將有三個航班，12/16起更將提升至每周四班；高雄－河內航線則會從初期的每周兩班提升為每日航班。另除了高雄以外，台灣旅客可以從台北搭乘多種航班，台中與台南的航線也將在跨年前回復，滿足旅客在跨年與農曆新年假期出遊的願望。

同樣為了慶祝復航越捷航空也祭出優惠回饋旅客，只需花費最低單趟台幣800元的價格就可以在台灣與越南之間遨遊。此外，每周一只要上越捷航空官方網站、越捷APP 「VietjetAir」訂購ECO類型機票並輸入「HELLOVIETNAM」，就可以享受8折優惠，機票使用時間至2023/9/18止皆適用，越捷航空表示未來將還有更多優惠將不定時在越捷APP或是社群媒體上更新，請民眾多多期待。

▲越捷航空復飛高雄－胡志明、河內雙航線機票優惠齊上線，旅客最低只需花費台幣800元就可遨遊台灣與越南之間。（圖／越捷航空提供）
▲越捷航空復飛高雄－胡志明、河內雙航線機票優惠齊上線，旅客最低只需花費台幣800元就可遨遊台灣與越南之間。（圖／越捷航空提供）

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