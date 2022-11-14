廉航動起來了！AirAsia推機票免3千　「這裡」直飛千元找

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AirAsia預計將於12/1復飛台北-吉隆坡、12/10復飛台北-沙巴、12/15復飛台北-清邁，並推出台灣出發前往馬來西亞單程未稅2,630元起的優惠價，旅行時間為2022/11/14至2023/10/28。而受台灣人喜愛的清邁航線，也推出單程未稅2,272元的價格，旅行時間為2022/11/14至2023/6/30。
越捷航空
越捷航空於本月3日宣布自11月起復飛越南兩大經濟、旅遊及貿易中心 : 高雄－胡志明、河內雙航線，高雄－胡志明航線初期每周將有三個航班，12/16起更將提升至每周四班；高雄－河內航線則會從初期的每周兩班提升為每日航班。另除了高雄以外，台灣旅客可以從台北搭乘多種航班，台中與台南的航線也將在跨年前回復，滿足旅客在跨年與農曆新年假期出遊的願望。
同樣為了慶祝復航越捷航空也祭出優惠回饋旅客，只需花費最低單趟台幣800元的價格就可以在台灣與越南之間遨遊。此外，每周一只要上越捷航空官方網站、越捷APP 「VietjetAir」訂購ECO類型機票並輸入「HELLOVIETNAM」，就可以享受8折優惠，機票使用時間至2023/9/18止皆適用，越捷航空表示未來將還有更多優惠將不定時在越捷APP或是社群媒體上更新，請民眾多多期待。