關韶文30歲「名下藏2房」家人不知情 從省錢找人生成就
從記者出身的關韶文，對媒體有一定的敏感度，他2019年正式離職，以創作者身分開始經營自媒體，包含拍攝YouTube頻道、經營Podcast等，也曾歷經2年沒日沒夜工作、沒固定收入的生活。事實上，關韶文對理財很有一套，擅長省錢的他，近期推出新書《趕走窮人思維，靠自己成為富一代》，他今（13）日出席簽書會，分享省錢撇步之外，也透露如何以勤補窮，讓收入翻倍。
由於家庭經濟因素，關韶文畢業後便不再伸手向父母要錢，從此，他靠打工、存錢、記帳和投資，比同齡人更快累積財富，但也同時追求自己的事業與夢想，不但在23歲就存到人生第一桶金、30歲名下已有2間房。關韶文買房低調，連家人也不知情，後來出書官宣時，才發現爸爸早已料到，「那時我跟他們要戶口名簿時就有懷疑，還有發現我自稱的『租屋處』，私下花很多錢裝潢。」而家人的第一反應，就是趕緊上網實價登錄查詢價格，至於為何爸爸當初沒有戳破？關韶文笑說：「可能不想幫我出頭期款吧！他能躲就躲。」
關韶文從省錢過程中，獲得成就感，平時除了很愛蒐集折價券之外，對各店家的優惠通路，也瞭若指掌，「只要能綁定會員的app，我都會下載，或是加入好友即折價等，我就直接填資料，我很愛曝光自己的個資。」省錢成痴的關韶文，自認錢最捨得花在按摩上，一次1200元，1到2週一次，但還是不免動到小聰明，「其實一次買10張有送一張，挑假日用信用卡買的話，還有額外的回饋，好像又有省一筆的感覺。」