8000服務案曝民眾需求　余信憲要催生桃園兒童醫院

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鄭文燦致詞表示，8年前大家用選票選擇他來改變桃園，這八年來，大家看到南崁溪變乾淨了，社會住宅、公托中心、幼兒園、學校，一個個更新建立；因為他的當選，桃園建立全台最好的老人照顧制度，提供老人健保、裝假牙補助，也建立生育補助及育兒津貼，相較於其他5都人口減少，桃園則是六都中唯一人口正成長。
鄭文燦批，過去國民黨執政時代很多建設原地踏步，直到民進黨執政，讓桃園大進步，包括機捷順利通車'現正進行的綠線捷運將在五年內完工，接下來希望桃園市民繼續支持，讓鄭運鵬接棒完成，建設無縫接軌讓桃園繼續進步不要停下來，也不要走回頭路。
余信憲致詞表示，這次的選舉有幾個數字對他很重要，「180天、300公里、8000件」。他憶及四年前初次參選，當時沒有背景、沒有經驗的他，從街頭演講開始向市民宣講他想為桃園做什麼，「不管刮風下雨甚至颱風天，我沒有一天放棄」，這次宣布競選連任後，他在短短的180天內踏遍整個桃園區79里，走過超過300公里的路，「我用我的雙腳來證明我有決心幫大家服務。」
余信憲指出，這四年來他觀察到桃園真的需要一間兒童醫院，因為8千多個服務案件中，很多選民都提出這樣的需求，因此未來他希望能為桃園爭取一間屬於桃園的兒童醫院。