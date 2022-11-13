8000服務案曝民眾需求　余信憲要催生桃園兒童醫院

▲余信憲指出，這四年來服務的8千多個服務案件中，很多選民都提出兒童醫院的需求，因此未來他希望能為桃園爭取一間屬於桃園的兒童醫院。（圖／余信憲辦公室提供）
▲余信憲指出，這四年來服務的8千多個服務案件中，很多選民都提出兒童醫院的需求，因此未來他希望能為桃園爭取一間屬於桃園的兒童醫院。（圖／余信憲辦公室提供）

記者李春台／桃園報導

2022-11-13 16:13:21

爭取連任的民進黨籍桃園市議員余信憲暨桃園市長候選人鄭運鵬聯合競選總部今（14）日成立，桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市黨部主委張丞儀及名嘴王瑞德、汪潔民、蔡玉真都到場助講，立委林靜儀及「3Q哥」前立委陳柏惟還特別錄製影片力挺。余信憲表示，服務鄉親4年來觀察到，許多民眾都都迫切需要兒童醫院，他希望能爭取一家屬於桃園的兒童醫院。

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鄭文燦致詞表示，8年前大家用選票選擇他來改變桃園，這八年來，大家看到南崁溪變乾淨了，社會住宅、公托中心、幼兒園、學校，一個個更新建立；因為他的當選，桃園建立全台最好的老人照顧制度，提供老人健保、裝假牙補助，也建立生育補助及育兒津貼，相較於其他5都人口減少，桃園則是六都中唯一人口正成長。


鄭文燦批，過去國民黨執政時代很多建設原地踏步，直到民進黨執政，讓桃園大進步，包括機捷順利通車'現正進行的綠線捷運將在五年內完工，接下來希望桃園市民繼續支持，讓鄭運鵬接棒完成，建設無縫接軌讓桃園繼續進步不要停下來，也不要走回頭路。


余信憲致詞表示，這次的選舉有幾個數字對他很重要，「180天、300公里、8000件」。他憶及四年前初次參選，當時沒有背景、沒有經驗的他，從街頭演講開始向市民宣講他想為桃園做什麼，「不管刮風下雨甚至颱風天，我沒有一天放棄」，這次宣布競選連任後，他在短短的180天內踏遍整個桃園區79里，走過超過300公里的路，「我用我的雙腳來證明我有決心幫大家服務。」


余信憲指出，這四年來他觀察到桃園真的需要一間兒童醫院，因為8千多個服務案件中，很多選民都提出這樣的需求，因此未來他希望能為桃園爭取一間屬於桃園的兒童醫院。

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