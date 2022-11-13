愛雅被吐槽久病成良醫 「調教王子病男友」全靠欲擒故縱
近日宣布結婚喜訊的藝人愛雅，日前上《小明星大跟班》大聊「愛情魯蛇來求救！好姻緣到底在哪裡」主題，她和侯昌明都是諮商團，替愛情魯蛇解惑，主持人吳宗憲則說愛雅是「久病成良醫」，愛雅也笑回：「受的傷疤比較多，看得也比較多，也會知道要學乖。」她以前很吃男生花言巧語這一套：「男生突然握著我的手說『明天要去參加婚禮，妳陪我去的話，我會覺得好幸福』，我就覺得這句話聽起來好浪漫，意思像是他跟妳有藍圖。」但這話卻讓吳姍儒（Sandy）聽得滿頭問號，愛雅則補充和男友去參加婚禮就像是去「見習」，吳宗憲一聽點出愛雅太容易被愛情「沖昏頭」，不過愛雅也從中學得教訓：「事後發現浪漫到甜到受不了，通常都是很花心的人。」
陳翊萱則認為另一半總把她的付出視為理所當然：「譬如他下班很晚，我弄點豐盛宵夜給他吃，剛開始他會很感謝，煮久了他會說『妳幹嘛煮那麼多』，後來我叫外賣，他就說『妳都不做了喔』。」愛雅則認為要適度地對另一半好，絕不能讓對方予取予求：「也要有點手段欲擒故縱，我曾遇過一個，是屬於那種有王子病的男生，所以他就會要我服侍他，我就先演出他想要的那種樣子，漸漸養成習慣之後，我就會開始放手，把我自己顧得很好、生活安排得很充實，大概3個月，他發現抓不住妳，但又很需要妳，他就變成一個Good boy。」
阿龐認為自己因為單身太久而變得沒自信：「年輕的時候追求愛情會奮不顧身，現在變得比較敏感，有點挫折就想放棄，像我以前對簡訊不是非常在意，現在她回訊息讓我感覺她不太想回，我就會馬上告訴自己被打槍了。」吳宗憲則點出阿龐單身多年的主因：「你的愛情盲點都在自己身上，太會補腦了！」Sandy則認為，只是女方可能是在觀察阿龐是否真心喜歡她。