批鄭文燦不讀不回1280月票 朱立倫質疑：突然要做1200？
民進黨北北基桃市長候選人拋出北北基桃1200月票政見，桃園市長鄭文燦今（13）日表示，首都圈一票到底在國際城市很常見。然而，國民黨主席朱立倫稍早受訪則直言「荒謬笑話」，痛批早在民國107年，新北市長侯友宜就曾邀桃園加入1280雙北月票，但迄今鄭文燦都不讀不回，為何現在才突然說要做？
鄭文燦今上午出席民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的客家後援會成立大會，談到北北基桃1200月票政見，鄭文燦指出，雙北1280是對的政策，但對於桃園較為不適用，是因台鐵占桃園通勤族約6到7成，當時提議機場捷運A7體育大學站及A8長庚醫院站不夠完整，恐忽略桃園其他市民。他強調，改為1200月票包括台鐵、國道客運、捷運、公車及Ubike，完整度有所提高，並提到首都圈一票到底政策，在國際城市很常見。
對於鄭文燦的說法，朱立倫下午受訪則痛批，實在覺得是荒謬的笑話，他昨天還在跟侯友宜討論，記得很清楚107年8月開始實施1280月票，侯在同年12月26日就任市長時，並極力邀請桃園加入，但講了4年鄭文燦都不理會也不回應，現在卻突然要做了。
朱立倫表示，1280這個價格怎麼來的，鄭文燦應該去問問交通專家是如何精算，其中開了多少場會議，決定包含公車、捷運是1280元。朱也酸現在就像菜市場喊價，怎麼不喊1100、1000或1450元？知道1450元太貴，只有民進黨才付得起，用這樣的方式來騙選票。
朱立倫也說，鄭文燦已經做了8年，但他還有侯友宜在做時，鄭文燦為何都不做？同樣是民進黨的基隆市長林右昌也在任多年，為何現在才說要做？應還是回到主軸，國民黨一定會做也會做好。