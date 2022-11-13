西濱火燒車3死！不到1個月痛失5至親 闖禍駕駛下場出爐
西濱快速道路台中清水段，去年3月20日發生一起火燒車事故，造成車上3人死亡。令人難過的是，死者一家人前不久才遇到死亡車禍，不到1個月的時間因車禍5位親人過世，當時引發外界關注。而西濱火燒車是因為混凝土車從後追撞導致，肇事駕駛今日被依過失致死罪，判刑10月徒刑，全案仍可上訴。
回顧本案，19歲根姓女子於2021年2月24日與丈夫及1歲兒子外出時，遭逢嚴重車禍，丈夫與兒子雙亡，根女重傷送醫。而根女大伯父與根女妹妹帶著根女的2歲兒子要去醫院探望，不料路上再次遇上死劫，3人因火燒車事故喪命。短短不到一個月內，一家遭遇兩次死亡車禍，留下19歲的根女獨活，實在是難以承受的打擊。
而造成3死的火燒車事故，根女大伯父駕駛自小客車，於西濱快速道路台中清水段北上153公里處，遭混凝土車從後追撞，造成小客車起火燃燒。火勢一發不可收拾，根女妹妹與2歲兒子當場死亡，大伯父則是送醫搶後仍宣告不治。
混凝土車駕駛林男被依過失致死罪送辦，雖然林男辯稱是因為根男在前方突然煞停，自己這才來不及停車因而撞上，但法院審理後認為，林男未保持安全距離，雖然根男突然減速也有過失，但雙方都有責任，綜合考量林男與家屬未達成和解，不承認犯行、肇事後主動向警方自首等情狀，判處林男10個月徒刑，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）