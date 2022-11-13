一圖秒懂一週天氣！北台灣暫別秋陽 濕冷2天後放晴回暖
今（13）日白天各地大多為多雲到晴的穩定天氣，不過入夜之後東北季風增強，北台灣又開始轉為濕冷的天氣型態！中央氣象局指出，未來一週天氣整體而言「北部先濕後乾、中南部整週晴朗」，明後兩天北部及東部地區暫別秋陽，氣溫方面則是「先冷後暖」。週一、週二（11/14~11/15）兩天受到東北季風影響，各地早晚低溫約攝氏20到22度，北台灣高溫降到攝氏23度左右，整天感受都會明顯偏冷；花東地區高溫約攝氏25度，中南部地區高溫約攝氏30度，日夜溫差稍大，提醒民眾留意。而迎風面的降雨則會持續到週三（11/16），週四到週六（11/17~11/19）各地天氣放晴，直到下週日（11/20）另一波東北季風南下，屆時天氣才會再次出現變化。
氣象局預報員趙竑指出，今晚起影響的這波東北季風，主要降雨以迎風面的北部、東半部地區及恆春半島為主，尤其宜蘭可能有局部大雨發生機率，花東及恆春半島也可能有局部較大雨勢，請民眾外出務必要記得攜帶雨具。至於桃園以南地區因為處於背風面，天氣並沒有太大影響，大致維持多雲到晴。
趙竑表示，這波東北季風預計週三（11/16）起逐漸減弱，屆時北台灣氣溫稍微回升，不過在偏東風影響下，大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及宜蘭可能有局部較大雨勢，而中南部山區也有零星短暫與，其他地區維持多雲到晴。
至於下半週天氣，從週四到週六各地大多為多雲到晴，和這幾天相同白天晴朗微熱，僅大台北山區及東半部地區偶有零星短暫雨，適合安排戶外活動。下一波東北季風預計下週日（11/20）報到，屆時迎風面的大台北及東半部地區又將轉為有局部短暫雨的天氣。