滴血騙局詐財！「女版賈伯斯」申請重審遭拒 恐判15年刑
美國最大生技獨角獸「Theranos」曾標榜滴血驗病，在被發現是場新創騙局後執行長兼創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）遭到起訴，繼日前法官拒絕其申請重新審判要求後，檢方建議法官將其判處15年監禁，並向被欺騙的投資者支付一共8億美元（約新台幣250億元）賠償金。
曾被譽為「下一個賈伯斯」的生技新創公司「Theranos」創辦人霍姆斯在2018年遭到起訴，她因為宣稱成功研發顛覆性的驗血檢測技術，只需從受測者指尖採集一滴血液，就能準確地進行數百種檢測，藉此募得將近10億美元，公司市值更一度高達90億美元。
根據路透社報導，今年一月美國聯邦陪審團對該案做出判決，認定霍姆斯因欺騙投資者及遭患者指控，其中遭指控的11項罪名中有4項成立，包含串謀詐騙、電匯詐欺等，每項罪名都面臨最高20年有期徒刑，也就是說霍姆斯恐將面臨的監禁刑期最高達80年。
不過對上述指控不認罪的霍姆斯，今年9月又向法院提出重新審判的聲請，直到本月7日美國聯邦法院法官達維拉（Edward Davila）則拒絕了該請求，霍姆斯預計將在11月18日接受加州法院審判。報導指出，美國檢方考慮到霍姆斯詐欺的範圍與影響人士的廣泛程度，計畫在18日審判時建議法官應判其15年刑期，檢察官還要求身家45億美元的她支付8億美元的罰款補償投資者。