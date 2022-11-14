台南新營文化中心10米泰迪熊現身萌翻 打卡再抽限量熊娃
泰迪熊迷要瘋了，台南新營文化中心驚見5隻高3米、3隻高8-10米的泰迪熊群聚現身！台南市觀光旅遊局於千年一遇的111年11月11日公開亮相8隻超萌泰迪熊，並宣布為期1個月展出至12/11，每晚點燈時間為17:30-21:30。巨型泰迪熊展出不僅讓民眾又可以在台南拍好拍滿，即日起只要在社群平台分享台南旅遊臉書粉絲專頁的活動貼文，並hashtag「#2022泰迪熊in新營」，再標記2位好朋友，就可抽市價超過千元的可愛9吋泰迪熊布偶(限量10隻)及50份泰迪熊環保袋。各位泰迪熊粉絲們千萬不能錯過！
繼9月展出的「米奇與好朋友CHILL台南」活動，台南觀旅局緊接著攜手文化局與佳馳國際有限公司推出「2022泰迪熊in新營」活動，迎來戶外共8隻3-10米不等的巨大泰迪熊，於11日正式亮相，其中包含8-10米高的「精典泰迪熊」、「英國衛兵熊」、「國王泰迪熊」，以及3米高的英國熊、魔術師熊、棒球熊、原民熊與飛行員熊。
除了戶外還有室內展區，新營文化中心1樓兒童閱覽室也有近200隻，以泰迪熊家族為主題所布置的「泰迪熊愛你溫馨拍照區」，有高達2米4的大熊泰迪熊絨毛娃娃、與人同高的泰迪熊公仔、熊爸熊媽家族及各國泰迪熊等，民眾可在特別座位區跟群「熊」出沒一起拍照，展期同樣到12/11止。
台南市觀旅局長郭貞慧表示，「2022泰迪熊in新營」戶外展期為期1個月，打造超萌泰迪熊戶外派對，為即將到來的台南耶誕氛圍暖身。另外，民眾只要在社群平台分享台南旅遊臉書粉絲專頁的活動貼文、並hashtag「#2022泰迪熊in新營」加上標記2位好友，就可抽市價超過千元的可愛9吋泰迪熊布偶(限量10隻)及50份泰迪熊環保袋，發完為止各位熊熊迷手腳可能要加快了！